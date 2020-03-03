【足球】C朗拿度母親中風入院　葡萄牙球王成功背後最重要女人

C朗拿度母親Dolores Aveiro周二（3月3日）因中風，於家鄉馬德拉緊急入院，當地傳媒指現時情況穩定、神智清醒，需要接受更多檢查。

C朗母親Dolores Aveiro當地凌晨5時緊急入院，馬德拉傳媒指她未來數小時需要接受更多檢查，去診斷其健康狀況。

據報，Aveiro今次是缺血性中風（Ischemic stroke），引致腦部血栓塞，為最常見中風種類。她去年初透露自己癌症復發，「要為生命而戰」，這位四子之母在2007年曾患乳癌。

C朗拿度母親因中風入院。（Getty Images）

C朗母親見證愛兒生涯每一個高峰。（Getty Images）

C朗於2009年捐出10萬鎊，於母親在馬德拉接受治療的醫院興建一座癌症治療中心。Aveiro去年2月向葡萄牙電視台透露，自己要到西班牙馬德里接受手術，除此之外更接受電療。

C朗母親將要接受更多檢查。（Getty Images）

C朗最忠實支持者

C朗媽媽一直都是兒子的頭號擁躉，每次C朗獲獎、捧盃都會出席，C朗足球生涯首個教練Francisco Afonso曾在2015年說：「沒有Dolores的話，C朗不可能有今日的成就。」C朗去年身陷性醜聞，她仍是無條件支持兒子，絕對信任兒子清白。

這位葡萄牙球王父親José Dinis Aveiro在2005年病逝，未能見證愛兒在球壇的成就，成為C朗生涯一大遺憾，早前接受訪問說到此處亦忍不住傷心痛哭。多年來C朗媽媽身兼父職，成為兒子最強大後盾，C朗也是超級孝順仔，常常把媽媽帶在身邊。

C朗周三(４日）將要隨祖雲達斯，出戰意大利盃４強對AC米蘭比賽，暫時未知這名35歲球星會否缺席，回葡萄牙陪伴母親。