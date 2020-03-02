【足球熱話】C朗拿度戴巴拿半場講是非　埋怨有隊友「做唔到嘢」

C朗拿度與戴巴拿兩名祖雲達斯球星，看似遇上「同事渣流灘」的問題，《RMC Sport》早前流出一段影片，C朗與戴巴拿在球場通道抱怨隊友未盡全力，結果他們在歐聯16強首回合一球不敵里昂。

祖雲達斯在上周的歐聯16強首回合，作客里昂全場未能錄得一次的中目標射門，結果一球飲恨，球會史上首次不敵里昂。領隊沙利賽後直指眾將決心不足，在場上強度不足致敗。

落後一球的祖雲達斯原定在本月18日於主場出戰次回合賽事，但意大利的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，不少意甲賽事已經在近兩周延期，未知屆時會否有影響。

即使C朗拿度在陣中，祖雲達斯全場亦未能錄得中目標攻門。（資料圖片／Getty Images）

戴巴拿與C朗在半場時「講是非」，指一眾中場未能交貨。（資料圖片／路透社）

Ｃ朗：「我們孤立無援」

除了沙利對麾下不滿外，隊中兩大主力C朗拿度及戴巴拿亦對隊友在場上的表現有所微言，《RMC Sport》早前發布一段在歐聯16強半場拍攝的影片，二人在球員通道以西班牙文抱怨隊友未夠盡力，匆匆幾句竟也被眼明手快的攝影師捕捉到。

C朗率先發炮，對戴巴拿埋怨他們二人在前線欠缺中場支援，戴巴拿同意並指中場未能控球，C朗再指中場球員連「五五波」亦未能爭贏。

二人對話：

C朗：「我們在球場孤立無援，一班中場完全未為我們給予支援。」 戴巴拿：「沒有一個人去搶波。」 C朗：「我知道，就連再次衝搶（second ball）也沒有，什麼也沒有。」

祖雲達斯該仗以4-3-3陣式出戰，而三人中場由比真歷、拉比奧特及賓坦古亞組成，而除了賓坦古亞外，另外二人亦分別在下半場被調離場。

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