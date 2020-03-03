【東京奧運】俄羅斯田徑總會認造假　冀俄田徑選手中立身分參賽　

俄羅斯涉及系統式使用禁藥，被禁止參與國際性賽事4年。面臨被取消會員資格的俄羅斯田徑總會昨發出聲明，承認協助運動員造假，希望平息事件讓俄國田徑選手以中立身分參加奧運。

國際田聯（World Athletics）指俄羅斯田徑隊廣泛使用禁藥，自2015年禁止俄國田徑隊參賽，令俄國選手只能以中立身分出戰世錦賽。國際田聯去年11月指，男子跳高選手利辛高（Danil Lysenko）2018年多次缺席藥檢，並呈交虛假醫療文件，懷疑與俄田總參與其中，有意取消俄田總的會籍及完全禁止俄國選手參賽。

利辛高是2017年世錦賽跳高銀牌，不過2018年8月已被禁止參賽。（Getty Images）

俄田總新任主席尤真高（Yevgeny Yurchenko）聲明承認指控，稱田總上任領導層在利辛高的案件上行為不當。尤真高希望釋出善意，以免俄國田徑選手無緣出場，「雖然遲了，仍希望此舉可以令國際田聯重新接納俄田總為正式會員，並讓我們的運動員繼續以中立身分出場」。

俄羅斯體育部與田總一直否認犯禁，惟態度於周一（2日）突然轉變。體育部於1月暫停俄田總的官方地位，譴責俄田總一直未能解決禁藥問題，正至周一解除中止令。而俄田總在去年11月改選領導層，本由4人競逐主席，最後3人退出，由從事航空業的尤真高當選。