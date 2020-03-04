【英足總盃】巴克里獨闖龍潭建奇功　「一直希望射破利物浦大門」

車路士中場巴克里在英格蘭足總盃16強射入一記精彩的入球，他由後場帶到前場，如入無人之境，助球隊奠定贏利物浦2：0的勝局。他賽後表示，作為愛華頓的忠實支持者，他一直希望射破利物浦的大門。

當地時間昨晚（3月3日）的英足盃16強，車路士2：0擊敗利物浦，其中巴克里在64分鐘盡顯個人能力，為球隊射入第二球。當時車路士及利物浦球員爭頂後，巴克里截到皮球，由後場推到前場，單騎疾走，如入無人之境，利物浦守將且戰且退，沒有人敢對他埋身搶截。最後，巴克里推到禁區頂一射破網。

巴克里為車路士射成2：0。（路透社）

巴克里入球片段：

Catch him if you can 🏃‍♂️💨



What a run and what a strike from Ross Barkley 🙌#FACup #CHELIV pic.twitter.com/JHx9oHRSGF — Goal (@goal) March 3, 2020

26歲的巴克里賽後說：「能夠對利物浦入波，對我而言非常重要！作為一位愛華頓球迷，射破利物浦大門一直是我的夢想。」巴克里是愛華頓的青訓產品，於2018年離開母會轉投車路士。

「這是一場精彩的比賽，對於大家來說，意義重大，尤其在兩場令人失望的比賽後，我們今場需要重振聲威！」車路士上場聯賽以2：2和般尼茅夫，再之前的歐聯16強首回合以0：3不敵拜仁慕尼黑。