【英超】馬高斯阿朗素梅開二度　車路士2：2賽和般尼茅夫再失分

車路士在今輪英超聯賽作客般尼茅夫，雖然由馬高斯阿朗素上半場開紀錄，但般尼茅夫下半場3分鐘內連轟兩球，車路士僅靠末段有馬高斯阿朗素再下一城，才以2：2賽和，不致三分盡失。

在周中歐聯16強首回合主場3球慘敗後，車路士重新出發。主帥林柏特繼續雪藏阿列沙巴拿加，以副選門將卡巴尼路把守最後一關，「藍戰士」在開賽早段後防未企穩陣腳，幸好卡巴尼路力保不失，並於上半場中段由馬高斯阿朗素補射開紀錄，在33分鐘領先1：0。

車路士在上半場由馬高斯阿朗素先開紀錄。（路透社）

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般尼茅夫在易邊後表現脫胎換骨，3分鐘內連入兩球反超前，先由謝法臣拿馬（Jefferson Lerma）接應賴恩費沙的角球頭槌建功，再有積史達斯（Jack Stacey）右路地波傳中，越過一眾車路士守衛，由祖舒亞京治（Joshua King）近門得手，經過視像助理裁判（VAR）的判定下未有越位，57分鐘反超前2：1。

謝法臣拿馬頭槌建功，為般尼茅夫追成1：1平手。（路透社）

祖舒亞京治近門得手，般尼茅夫在3分鐘內連入兩球反先。（路透社）

今場賽事的天氣變化相當大，上半場天朗氣清，下半場突然落下冰雹。車路士主帥林柏特在落後下運用3個換人名額，分別換入巴克利﹑韋利安及巴舒亞伊增強攻力，巴舒亞伊入替後立即將皮球送入網窩，可惜越位在先無功而還。

車路士在末段圍攻般尼茅夫，主隊全軍退守，門將蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）連番撲救，但未能保住勝局，蘭斯達爾雖撲出柏度的勁射，但馬高斯阿朗素衝前頭槌補中，梅開二度，助車路士追成2：2平手。馬高斯阿朗素及後更有機會再建一功，可惜在補時階段的頭槌未能命中目標，結果般尼茅夫與車路士打成2：2。車路士再度失分後，暫以45分續居第4位；般尼茅夫則以27分列17位。

巴舒亞伊入替後隨即建功，可惜越位在先。（路透社）

馬高斯阿朗素衝前頭槌補中，即使蘭斯達爾飛盡亦未能阻球隊再失守。（路透社）

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