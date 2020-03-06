【高爾夫球】最性感女球手憶裸照外洩　永不忘記前男友一句話

曾經被傳媒封成「最性感高爾夫球手」的絲比拉娜（Paige Spiranac），最近在自己的網上節目談到幾年前困擾她的裸照事件。 她表示前男友為報復而公開她的裸照，令她飽受精神壓力。想不到，她兩年前為美國《體育畫報》（Sport Illustrated）拍攝一輯全裸泳照，反而想通了，「我贏回了自己身體的主權」！

26歲的絲比拉娜自小參與高爾夫球賽，在美國聖地牙哥州立大學畢業後投入職業高球界。絲比拉娜一向備受爭議，她身材驕人，時常穿上性感的衣服出賽，被封成「最性感高爾夫球員」。不過，2015年後，她淡出高球界，不再參與職業賽，轉戰網上，成為一位KOL。

雖然絲比拉娜有段長時間沒有參加職業比賽，但她仍時常出席高球活動。（Getty images）

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質問禍根 前男友斥她「傻婆」

近日絲比拉娜在個人網上節目，講起幾年前的裸照洩露事件，透露當時還被人勒索，每朝起身都提心吊膽。她擔心見到自己的裸照，成為各大傳媒頭條。一切緣於前男友的報復，她說：「感覺太恐怖，你從不同的陌生人收到消息，他們都看光你的身體，太令人噁心。最後，我發現是那傢伙，我跟他對質：『我想不到你會對我做這件事！』我永遠不會忘記他的回應，『是你這個傻婆傳給我的，你自作自受』！」

我每朝起床，都會馬上看手機，很擔心自己會不會上《TMZ》頭條。最痛苦的是，我不斷感到壓力，總感覺有些人收到我的裸照，有些人看過我的全相。再者，那時只是洩露了一張相，我不知他手上會不會有更多，也不知他會不會再發放出去。他既然做得一次，就可以再做第二次、第三次。 絲比拉娜

絲比拉娜的作風及花邊新聞比她的球技更令人注目。（Getty images）

裸照外洩 有人拿來給她簽名

絲比拉娜受到不同的網上欺凌，例如有人傳不雅照片給她，甚至死亡威脅，在她出席一個杜拜的記者會前，更有人勒索她。她憶述有人稱如果不給錢，會公開更多裸照。那個記者會上，絲比拉娜忍不住在傳媒面前崩潰痛哭。一次於美國太浩湖的活動，有球迷向她索取簽名，但令她意不想的是，那人拿出了她裸照的放大影印本。

那段時間，絲比拉娜安慰自己，再過一段時間就好了，但這類令她尷尬欲絕的事卻不斷發生。她說：「這些事不斷發生，當我覺得事件應該告一段落，或者過多個月就過去，這些事就會出現，告訴你還未過去。一次又一次，令我不斷想起那個男人，還有他對我造成的創傷。」

絲比拉娜一直希望為美國《體育畫報》拍攝泳照，而在2018年，她得到這個夢寐以求的機會，這個機會亦令她放下裸照事件。她說：「我的想法是要贏，贏回我身體的話事權。」她全裸上陣，拍了一張裸照。

「我沒有穿任何衣服，我真真正正全裸，這是我最好的時刻。我覺得自己充滿力量，我告訴自己，如果我這樣做，我從某個層面上，是贏回自己的身體，取回自己身體的主權。這是我勝利的時刻。」

絲比拉娜現在是一位KOL，她的Instagram有超過200萬追隨者，她亦策劃個人網上節目。在2017年，她已經成為反網上欺凌組織Cybersmile的宣傳大使，她希望用自己的經歷，幫到更多被網上欺凌的人。