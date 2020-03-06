【英超】利物浦對般尼茅夫急求勝反彈　賽前驚傳主力門神受傷

利物浦近期陷入小低潮，除在各項賽事4場錄得3負外，聯賽44場不敗走勢亦告終。 當然，紅軍在爭冠方面仍有壓倒性優勢，但周六（7日）對般尼茅夫賽前，主力門將艾利臣比加又宣告因傷缺陣。

儘管不敗走勢斷纜、亦在英格蘭足總盃出局，但利物浦在聯賽只需再贏4場就肯定封王，加上新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在英國漸變得嚴重、利物浦市日前亦出現確診個案，紅軍球迷無疑都希望愛隊盡快鎖定冠軍，免後顧之憂。利物浦今周六（7日）重返晏菲路球場對般尼茅夫，是「反彈」良機。



然而，領隊高普卻在賽前記招透露一大壞消息。

高普確認艾利臣比加無緣對般尼茅夫。（Getty Images）

高普指，艾利臣比加在周中的足總盃對車路士前已有輕傷，「他在該仗本應任後備，但其實我們不必冒險，所以直接把他抽出大軍名單。事後再檢查，發現他的確有傷，所以今個周末他無法上陣」，意味阿祖安大有機會頂上。



被問及艾利臣的傷勢，高普帶點幽默地透露：「是臀部附近的一小塊肌肉，只是輕傷，如果是你們（記者）受這傷，絕不會影響工作，但對一個職業門將來說則有點不一樣了」。高普同時指出，拿比基達已然復操，但佐敦軒達臣需繼續缺陣。

艾利臣比加受輕傷。（Getty Images）

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