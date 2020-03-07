【東京奧運．拳擊】曹星如以拼搏續寫傳奇　距奧運夢僅差一關

「神奇小子」曹星如（Rex）的勝利神情，我們都久違了。 兩年前傷癒復出後宣布轉戰業餘拳擊、劍指2020東京奧運，當時有人說他「割禾青」、「不可能」。 今晚，他在東京奧運資格賽16強獲勝，在擂台再一次以熱血延續他的「神奇之旅」，距離奧運舞台僅一步之遙。

在職業拳擊生涯曾勇奪22連勝的曹星如，於前兩場業餘國際賽上未嘗取勝。（資料圖片/李澤彤攝）

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽續在約旦安曼上演，出戰男子羽量級（52-57公斤）的曹星如於首輪輪空下，今晚於次輪16強登場。縱然沒有以往在主場登上職業擂台的聲勢浩大，他出場時自信滿滿的神情相信讓不少拳迷懷念。Rex在首兩回合明顯佔優，他坦言：「一路打的時候，也跟隨教練團指令，被擊中時要淡定、保持好自己的攻擊距離，因此都能多次成功反擊，頭兩個回合坐下休息時聽到能贏分，都很開心和感動。」他笑謂在第三回合開始時，提醒自己要沉住氣完成比賽，而對手因處劣勢下在第三局開始進逼，Rex表示盡量避免受傷，以游走還擊取分。

最終這名在職業賽錄22連勝的「不敗拳王」，終在業餘賽旗開得勝，「聽到宣布是『香港贏』時，真的很感動！」裁判宣布勝利一刻時，他更以手緊抓背心胸前的香港旗徽章，難掩興奮心情。

這次資格賽，是曹星如自2018年於修頓復出的表演賽一役後，再在直播大賽中亮相。（直播截圖）

Rex最終以3：2險勝對手。（直播截圖）

硬撼世界冠軍 「盡自己最大能力」

Rex坦言在賽前收到並感謝很多香港朋友為自己打氣，下仗的8強戰將挑戰2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍得主、烏兹别克25歲拳手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），「盡自己最大能力，以平常心面對，始終是世界冠軍，只要發揮到表現，贏輸與否都已是無悔了。」由於在Rex的級量中，最後6強能直接奪得東奧入場劵，他與東京奧運僅一步之遙。若然未能打入4強，他還能在負方賽取勝、以最後6強身分奪得東奧入場劵。

如未能在今屆資格賽直接取得資格，Rex仍可轉戰最後機會的世界遺材賽，與其他洲份未能取得資格的拳手，共同爭奪同量級的4至5個名額（視乎主辦國日本能否藉資格賽獲得名額）。