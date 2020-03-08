【孫楊禁賽8年】孫楊恩師宣布離隊　曾力撐愛徒　如今成陌路

中國一代著名游泳巨星孫楊，早前因不配合世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢，早前遭國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。 與他合作逾10年的澳洲籍教練丹尼斯（Denis Cotterell）本來一直支持孫楊，但他突然宣布與中國泳協解約，亦表明不贊同孫楊上訴。

丹尼斯日前接受澳洲《周日郵報》訪問，透露自己已不再與中國泳協合作：「我已經跟中國游泳協會解約了」，被問及是否仍支持孫楊上訴，他的回應直截了當：「不！」然而，這與丹尼斯之前的取態可謂完全相反。

丹尼斯與中國泳協合作多年。（Getty Images）

丹尼斯與孫楊合多作年，兩人關係深厚。（Getty Images）

丹尼斯與中國泳協合作要追溯至2007年，當年開始，中國泳協會派遣選手到丹尼斯在澳洲開設的泳會進行特訓，孫楊是其中一個、也是最成功的一個。2012年，孫楊在倫敦奧運獨取兩金一銀一銅，比全隊只得一面接力金牌的澳洲隊更多，澳洲泳協曾因而要求丹尼斯不要再跟中國泳協合作。



丹尼斯在2014年透露確有此事，曾因為其泳會其後由澳洲泳協資助，而不能再為孫楊特訓。但丹尼斯在2016年退休後，以傳聞中的100萬美元年薪加入中國隊教練團，簽約至2020年。但未完成合約，孫楊已遭禁賽、丹尼斯亦提早解約。

孫楊遭禁賽8年後，內地網民的態度由本來的大力「挺楊」，到現在漸漸改變，甚至有內地網民向賀頓道歉。（Getty Images）

在孫楊受到禁藥醜聞、及其後破壞藥檢的聆訊纏身期間，丹尼斯一直表態支持愛徒，除了親身出席聆訊支持，去年世界錦標賽後賀頓拒與孫楊同台領獎的事件發生後，他亦開腔維護孫楊：「我只會跟拼盡全力、不斷求突破的運動員合作，若有人覺得我會跟一個騙子合作，那他們完全不了解我。這是一種侮辱。」

孫楊禁賽事件簿：