【英超】曼聯一代守將談往事　自爆曾被堅尼更衣室內直接KO

曼聯一代中場堅尼一向予人形象就是攔截凶狠的「球場惡漢」，球員、領隊就連球證都覺得他麻煩。 這名「惡霸」對敵人當然「有殺錯冇放過」，就算自己隊友亦一樣。一名曼聯後防近日於電視節目爆料，曾因與堅尼頂嘴被他在更衣室直接KO。

堅尼在球場的「惡行」不少，鬥曼城對夏蘭特（Alf Inge Haaland）施以收山腳，導致對方掛靴，怒踩修夫基胸口，於阿仙奴舊主場高貝利的球員通道與「兵工廠」隊長韋拉互罵，都是上一輩球迷難忘的場面。

堅尼球風凶悍。（Getty Images）

堅尼就算是曼聯隊友亦不放過。（Getty Images）

曾於2004至07年效力曼聯的軒斯，近日於阿根廷電視節目自爆，曾在場比賽後被堅尼打倒。「我們輸了比賽，我先回到更衣室，隨後的就是堅尼。我習慣完場後第一個回更衣室，但我們輸了，所以我不想跟任何人說話。」

軒斯指當時自己不諳英語，只懂一些粗口，於更衣室聽到堅尼叫了自己的名字，又爆粗罵他。「我知道他在侮辱我，所以我站起來，直接面對這個曼聯的偶像球員，這個人人都敬愛萬分的好傢伙，然後說了一句：『行X開。』然後我就什麼都記不起了。」軒斯續道。

軒斯自爆曾被堅尼打。（Getty Images）

07年由曼聯轉投皇家馬德里的軒斯承認，自己被堅尼打低了。雖然二人曾有這樣的過節，但想不到堅尼指自己其實挺欣賞軒斯，更直指他是個「好傢伙（Good guy）」。

「軒斯是另一個好傢伙，他是個狠毒的XX，練波亦十分茅，」堅尼於一次訪問回憶說：「有日在練波我受傷了，多多少少都是我的錯。我們通常會在主場比賽前一日練波，那是星期五，我們翌日要對熱刺，但我們太投入，最後我跟軒斯互相狠狠地踢對方。」

雖然軒斯曾與堅尼頂嘴，但堅尼讚軒斯是個好人，但指自己喜歡該名阿根廷球員。（Getty Images）

被軒斯踢傷：「我喜歡這傢伙」

堅尼指自己被軒斯踩了一下，但因為自己性格使然，未有說出口。堅尼續道：「我不想去接受治療，但又痛得要命。我第2天出門時，跟妻子說：『Well，我應該不能出場了，我會去跟他們說。』一拐一拐的回到奧脫福後，我跟了幾粒止痛藥，然後出場了。」

堅尼又指自己的妻子眼見自己步履躝跚的出門，但又在收音機聽到宣讀出場名字時，聽到自己的名字，即時笑了出來。雖然令到自己受傷，但堅尼強調：「我喜歡軒斯這個球員。」

英超第30輪直播賽程，焦點賽事為愛華頓對利物浦。（01美術製圖）