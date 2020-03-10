【東京奧運・拳擊】曹星如落敗對港人感抱歉　「但我不會放棄」

這一夜，曹星如在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽8強，雖然面對世界冠軍力戰而敗，仍以拳頭和汗水再為香港帶來振奮人心的一戰。 他的「神奇之旅」尚未結束，將於明晚進行的負方賽再力爭6強，把東奧入場券帶返香港。

東京奧運拳擊亞大區資格賽續在約旦安曼上演，賽事步入白熱化階段，出戰男子羽量級（52至57公斤）的曹星如（Rex）在上仗16強以3：2險勝22歲塔吉克拳手薩基索夫後，今晚在8強迎來本屆羽量級最強大對手、應屆世界冠軍米薩夏利諾夫，只要獲勝即能奪得東京奧運入場券。25歲的米薩夏利諾夫在過去兩年先後在亞運會、亞錦賽和世錦賽封王，Rex賽前也謂「始終」是世界冠軍，會盡量以平常心迎接挑戰，盼能發揮出應有水準。

曹星如在男子羽量級（52至57公斤）8強戰的第1場上陣。（Olympic Channel直播截圖）

面對侵略性很高的米薩夏利諾夫，Rex在首回合吃了重拳後，臉部已開始有少許腫起，Rex雖盡量保持自己節奏，仍被對手牽制，末段Rex看準機會反擊並以直拳擊中對手，惟點數仍落後。Rex形容對手出拳密度就像是浪般湧過來，因而被打亂節奏：「明顯知道他的進攻速度比我快很多，經驗也比我豐富，去到第二回合時嘗試避開他的進攻，不過自己的閃避速度不及他的拳快，他每次出組合拳的密度都起碼6拳以上，好多時都被他的密度壓住，好難去還擊。」

雖然在8強落敗，因而錯失直接進入4強奪得東奧資格，力戰而敗後，Rex在裁判宣布結果後仍展現一貫風度，向對手握手恭賀之外，還傻氣地在香港記者鏡頭前問對手「Take a picture？」只求公平競技、落敗後仍不吝展現對對手的欣賞，這種體育精神，就是備受香港人愛戴的「香港拳王」曹星如。

對手甫開賽即主動快拳狂攻，Rex在第一回合中了不少重拳。（直播截圖）

賽後哽咽：「對不起，令大家失望了」

對於與世界冠軍對賽後的感覺，他說：「好正、感覺好正。」他在採訪區時感覺更似是享受比賽。問到明晚即要轉戰負方賽，爭取以前6身分衝擊奧運，Rex表示體能上足以應付3個回合共9分鐘的賽事，而相比起12年前為香港出戰奧運外圍賽的自己，「那時體能是不充足的，第二回合中段已沒有體力，覺得今次是有進步。」

說起不少香港人都有看直播打氣，一直笑容滿臉的Rex禁不住哽咽，連番道歉：「好對不起，令大家失望了，但還有一場賽事，我不會放棄，會繼續盡自己努力戰鬥下去！」