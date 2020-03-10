【東京奧運．拳擊】曹星如不敵世界冠軍　轉戰負方賽　奧運未絕望

香港拳手曹星如（Rex）在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽8強戰，與世界冠軍對手米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）力戰3回合後以點數落敗，將轉戰明晚的負方賽爭入最後6強，直接取得資格登上奧運舞台。

曹星如在上仗16強時控制好進攻距離，最終以3：2險勝對手晉級。（大會提供）

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽續在約旦安曼上演，曹星如所屬的男子羽量級（52至57公斤）有6個奧運資格名額，意味在8強取勝就可獲資格，否則需在負方賽再戰，由4名8強落敗的拳手爭奪餘下兩個資格。



兩年前轉戰業餘的曹星如，在上周六的男子羽量級16強以點數險勝2016年亞洲大學拳擊錦標賽銅牌得主薩基索夫後，只要在今仗8強擊退應屆世界業餘拳擊錦標賽冠軍、頭號種子米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），便能穩奪所戰量級的東京奧運資格，可說是在職業拳擊曾錄22連勝的Rex，轉戰業餘賽後最重要一戰。



距離奧運擂台僅一步之遙，獲封「神奇小子」的曹星如今日迎來業餘生涯最重要一仗，面對烏兹别克25歲世界冠軍，賽前他表示會以平常心面對，盼能發揮出最佳水準迎擊。

米薩夏利諾夫（右）是Rex在衝奧路上的極大考驗，上仗他主要採用力量強和攻擊距離短的勾拳制勝。（大會提供）

藍角的曹星如與對手在全晚第9場賽事、男子羽量級（52至57公斤）8強戰的第1場上陣。首回合，米薩夏利諾夫甫開賽便盡顯侵略性，Rex雖奮力與他搏拳，但對手的力量、壓逼性都極強，令Rex首回合先落後；第二回合末段曹星如把握最後幾秒全力反擊，連環直拳擊落對手臉上，但控制大局的米薩夏利諾仍一面倒領先。第3回合米薩夏利諾夫未有放軟手腳，最終Rex在力搏3回合後以點數落敗，未能打入4強穩奪奧運資格。不過，他仍有兩次機會。

轉戰負方賽再爭入6強

Rex仍可寄望在明晚（11日）上演的負方賽（Box Off）爭勝，以最後6強身分登上奧運擂台。如Rex在負方賽落敗，則要轉戰最後機會、5月在法國巴黎舉行的世界遺材賽，與其他洲份未能取得資格的拳手，共同爭奪同量級的4至5個名額（視乎主辦國日本能否藉資格賽獲得名額）。曹星如在負方賽的對手，仍有待其餘3組拳手的稍後對賽結果更新。