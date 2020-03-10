【足球熱話】朗拿甸奴在囚獄長爆料　一代球王獄中生活安好

巴西一代球王朗拿甸奴和兄長驚傳在巴拉圭被捕，還在押送期間被鎖上手扣，震驚全球足球迷。 不過據兩人被囚的監獄獄長所言，細哨在獄中適應良好，還不時展露招牌笑容。

巴西名宿朗拿甸奴（Ronaldinho）及胞兄羅拔圖（Roberto Assis）日前到巴拉圭出席慈善活動，但疑用假護照入境，香港時間周四（5日）被當局傳召，一度被扣留在酒店。3月7日他和羅拔圖現身巴拉圭法院應訊，雖然兩人希望獲釋，但法官認為他們有潛逃風險，因此下令當局收押兩人。

檢控官認為他們可能被騙才使用假護照，因此建議罰款了事，但遭法官拒絕，他們隨即在6日被送到警局扣留。

朗拿甸奴兄弟3月7日到巴拉圭首都亞松森（Asuncion）最高法院應訊，稱願意留在酒店軟禁，並以羅拔圖患有心臟病為由，希望避過牢獄之災。不過法官魯伊斯（Clara Ruiz Diaz）指兩人涉嫌所犯的罪行嚴重違反巴拉圭的利益，認為他們有潛逃風險，所以下令兩人須繼續在監獄扣押，根據巴拉圭法例，當局有6個月時間完成調查。

一代球王淪階下囚（按圖進入）

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朗拿甸奴律師圖馬（Tarek Tuma）當時在庭外表示，朗拿甸奴根本不知道發生什麼事，形容判決令人難以置信，表明將提出上訴。

有警官向傳媒透露，朗拿甸奴和羅拔圖與其他疑犯扣留於同一間囚室，當局為他們提供肥皂、坐墊和驅蚊用品等，並強調朗拿甸奴不會因為他的身份而獲特別對待。

朗拿甸奴在囚監獄獄長稱，細哨很快已適應獄中生活。（資料圖片／Getty Images）

獄長：盡力令細哨住得舒適

據朗拿甸奴被囚的巴拉圭監獄獄長華拉（Blas Vera）向路透社表示，細哨很快已適應獄中生活，「他大致來說適應得很好」，還稱這位一代球王精神不錯，「正如你在電視上看到的他一樣，經常笑容滿面。」即使安排跟其他被囚人士相同，但華拉揚言，「會盡力讓兩人住得舒適」。

華拉稱，朗拿甸奴兄弟周二（10日）會再見法官，兩人另一代表律師沙治奧基羅斯（Sergio Queiroz）有信心，在保證兩人不會棄保潛逃下，可望要求法官改為在家扣留（home arrest）朗拿甸奴兄弟。

一代球王朗拿甸奴（按圖進入）

一次非法捕魚 細哨疑失護照惹禍

今次鬧劇或源於「細哨」現時沒有有效護照。這名曾助巴西奪得2002年世界盃的球星與兄長，在2015年因為在沒有合法牌照下，於巴西瓜伊巴湖（Lake Gauiba）的永久保育區設下漁梁（一種捕魚工具），2018年被判有罪及罰款850萬美元。未能付清罰款後，巴西高等法院決定禁止二人離開巴西，取消他們的護照。朗拿甸奴被「軟禁」於祖國，去年卻諷刺地獲任命為巴西旅遊大使。

美聯社指，朗拿甸奴在2019年9月與檢控官達成協議後獲發還護照，暫時未知他和羅拔圖沒有使用巴西護照到巴拉圭的原因。

朗拿甸奴足球生享盡榮耀，曾贏得歐聯、西甲、意甲及南美自由盃等榮譽，2002年更助巴西奪得世界盃。這名曾效力巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、AC米蘭的球星，又於2005年奪得金球獎以及2004、05年兩屆世界足球先生。

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英超第30輪直播賽程，焦點賽事為愛華頓對利物浦。（01美術製圖）

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