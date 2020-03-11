【新冠肺炎】麥巴比病毒測試結果呈陰性　歐聯鬥多蒙特上陣成疑

巴黎聖日耳門的法國前鋒基利安麥巴比最近抱恙，更傳出他感染新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的消息，但據歐洲媒體的最新報道，麥巴比的新冠肺炎病毒測試結果為陰性。

21歲的麥巴比近兩日喉嚨不適，缺席操練，引發他染上新冠肺炎的疑雲。據英國《天空體育》及西班牙《馬卡報》等歐洲傳媒消息，麥巴比在昨日（3月10日）下午接受新冠肺炎病毒測試，結果為陰性。

雖然麥巴比沒有患上新冠肺炎，但他缺操兩日，狀態成疑，估計未能在當地時間今晚對多蒙特的歐聯16強次回合正選上陣。受新冠肺炎疫情影響，這場歐聯會閉門作賽。首回合，巴黎聖日耳門作客以1：2敗陣。

巴黎聖日耳門首回合作客多蒙特以1：2落敗。（Getty Images）

新冠肺炎疫情正衝擊法國足球，巴黎聖日耳門上場作客斯特拉斯堡的法甲聯賽延期。巴黎聖日耳門主帥杜慈說：「這場比賽取消對我們有壞影響，因為我們本身已經飛到斯特拉斯堡準備，去到但不可以踢。這場本身是我們歐聯前最後一場測試，讓球員適應比賽強度。」

此外，另一支法甲球隊梅斯表示，有一位球員曾與新冠肺炎患者有接觸，已經正在居家隔離，但該球員沒有任何病徵。

法國聯賽會宣布，在4月15日之前的法甲及法乙比賽，全部閉門進行。法國足總亦宣布，接下來對烏克蘭及芬蘭的友賽將閉門進行。