【西甲】挪威神童缺陣皇蘇仍小勝升上第四　前曼聯新星正選上陣

西甲周二晚伊巴主場對皇家蘇斯達的賽事，焦點不是戰情或賽果，而是新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情下的睇波新常態。 西甲賽會周二（10日）宣布，未來兩周賽事將閉門作賽，伊巴對皇家蘇斯達一戰，成為第一場沒有現場觀眾之下上演的賽事。

皇家蘇斯達今季由皇家馬德里借入挪威神童馬田奧迪加特（Martin ODEGAARD），並在此子出色發揮下，屢次帶來驚喜，長期處於西甲聯賽榜前列。

可是今仗這位為球隊在聯賽23次上陣取得4入球5助攻的神將，並未列入大軍名單，反而曾在曼聯予人無限憧憬的比利時翼鋒贊奴沙（Adnan JANUZAJ），獲派正選上陣。

今季贊奴沙的上陣時間不算多，先開紀錄的是隊中另一端翼鋒奧耶沙巴爾（Mikel OYARZABAL），16分鐘他操刀主射十二碼為球隊先開紀錄，射入個人今季在聯賽第8球。皇蘇中場蘇比迪亞（Igor ZUBELDIA）之後在禁區內犯手球，伊巴獲得十二碼機會，可是智利前鋒奧利蘭拿（Fabian ORELLANA）主射被皇蘇門將阿歷斯列美路 （Alex REMIRO）救出。

武漢肺炎疫情下的西甲（按圖進入）

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皇蘇前鋒韋利安荷西（WILLIAN Jose）75分鐘為球隊再入一球，擴大領先優勢。可是90分鐘輪到他們的右閘薩爾杜亞（Joseba ZALDUA）犯手球，令今場第三次出現十二碼。伊巴終由巴西前鋒查里斯（CHARLES Dias）開齋，但皇蘇仍以2：1贏波全取3分。

27輪賽事後，皇蘇以46分力壓同分的基達菲升上第四位，繼續爭取保持前四位的來季歐聯資格。相反，伊巴只得27分排16位，距離降班區域只有兩分差距。