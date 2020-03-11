【新冠肺炎】德國職業球員無症狀確診　漢諾威將全隊接受檢測

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐歐洲，各大頂級足球聯賽亦受牽連，繼意甲暫停、德甲及歐聯部份賽事閉門、英超球隊阿仙奴部份球員因接觸過確診患者而需隔離後，德國職業球壇亦出現首宗確診個案。

漢諾威在其官方網站公布，23歲侯巴斯確診感染新型肺炎，公告內容指：「他沒有任何症狀。他在上周六晚上曾出席一個活動，在得悉活動其中一名參與者確診後，他即向醫生報告，並在家自我隔離」，並指出侯巴斯在該活動後，就未曾接觸過任何隊友。



漢諾威指，儘管不能因侯巴斯染病而假設其他職球員也會受感染，但已安排全隊，包括球員、教練團及職員正接受檢測。日本國腳原口元氣亦是漢諾威球員之一。

侯巴斯上周曾出戰作客紐倫堡的德乙賽事。（漢諾威官網）

漢諾威稱，球隊會繼續準備周日（15日）主場對特雷斯登的德乙賽事，而侯巴斯肯定缺席。球隊所有媒體訪問已取消，訓練也改為閉門進行。



德國的新型肺炎確診個案已逾1000宗，而多場德甲賽事都將會閉門進行，當中包括多蒙特對史浩克04、多蒙特對拜仁慕尼黑這兩場堪稱德國足壇最重要的大戰。如今出現首名職業球員確診，相信對賽事會構成進一步打擊。