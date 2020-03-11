【新冠肺炎】若意甲球季腰斬如何定冠軍？　意足總提出3個方案

意甲聯賽將暫停至4月3日，意大利足總對外放風，若果今季聯賽未能完成的話，會有3個可能性去決定冠軍，分別是今季不設冠軍、根據現有排名以及踢附加賽爭標。

意大利的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，意大利足總跟隨政府指引，意甲聯賽暫時至4月3日。

現時意甲尚有12輪比賽，還有4場比賽延期，另外意大利盃4強次回合亦未舉行。若果聯賽順利重開的話，意甲可能延至5月31日才結束球季。

意甲宣布暫停前的最後一場聯賽，薩斯索羅周一晚以3：0大勝布雷西亞。（Getty Images）

意甲腰斬怎麼辦？

不過萬一今季意甲要再延期而未能完成的話，意大利足總主席加芬拿（Gabriele Gravina）透露，他們將有3個方案。第一個方案是，今季意甲不設冠軍，再跟歐洲足協商量來屆歐洲賽席位安排。

上次有意甲球季不設冠軍是04/05球季，當時足總因為「電話門」事件，事後褫奪了祖雲達斯的冠軍。

第二個方案是，一切獎項及資格以現有排名決定，現時祖雲達斯以63分排榜首，力壓62分的拉素，若根據此方案的話，祖記便可完成9連冠霸業；而現時身處護級區的3支球隊分別是萊切、史帕爾及布雷西亞。

祖雲達斯上場聯賽擊敗國際米蘭，現排榜首。（Getty Images）

第三個方案是，另外舉行附加賽決定冠軍及降班隊伍。上次意甲以附加賽決定冠軍是1964年，當時博洛尼亞及國際米蘭在榜首同分，要踢附加賽決勝，最終博洛尼亞2：0勝出封王。

以上三個方案最終哪一個會被採納，意大利足總將在3月23日開會決定。