【新冠肺炎】車路士赫臣奧杜爾中招　證實確診前曾與外甥見面

繼阿仙奴主帥阿迪達宣布確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）後，車路士新星赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）成為另一名確診者，亦是首名英超球員確診染病，而男子隊全部球員亦需要隔離。

肺炎疫情在英國漸趨嚴重，英超一直未有停賽或閉門作賽的安排，但阿仙奴主帥阿迪達確診患上武漢肺炎後，英超賽會將召開緊急會議，商量往後的聯賽安排。

不過，在召開會議前，英超確診多一宗的肺炎個案，同在倫敦的「Big 6」之一車路士，隊中翼鋒赫臣奧杜爾接受檢查後，結果呈陽性反應，成為首名「中招」的英超球員。他在周一（9日）出現病徵，而及後他亦未有出席訓練。赫臣奧杜爾在近4場聯賽亦不在大軍名單中，他對上一次上陣已經是2月1日對李斯特城的聯賽。不過，在赫臣奧杜爾確診染病前，他在個人Instagram上載外甥賣弄球技的片段。

赫臣奧杜爾對上一次上陣已是2月初鬥李斯特城中披甲。（資料圖片／Getty Images）

赫臣奧杜爾在確診前與外甥見面。（Instagram截圖）

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雖然車路士早前臨時取消訓練進行大清潔，可惜未能阻止病菌的傳播，車路士在官方網站確認消息，與赫臣奧杜爾的緊密接觸者，如隊友﹑教練及工作人員等亦需要接受隔離，而車路士男子隊的設施如部份訓練場亦關閉，史丹福橋球場則如常開放。

車路士早前突然叫停訓練，在訓練場進行大清洗。（資料圖片／Getty Images）

確診運動員（按圖放大）：