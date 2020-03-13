【新冠肺炎】阿仙奴主帥阿迪達確診　英超賽會13日舉行緊急會議

英超球會阿仙奴（Arsenal）3月12日發聲明，指西班牙籍主帥阿迪達（Mikel Arteta）對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病毒呈陽性反應，他現時正接受隔離。

阿仙奴的聲明提到，根據英國政府衛生指引，與阿迪達有密切接觸的人士須要接受隔離，因此預計阿仙奴一隊的職球員在短時間內不會返回球會工作，而訓練中心亦要暫時封閉和全面清潔消毒。

Club statement: COVID-19 — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020

阿迪達在聲明中表示，自己日前感到不適，其後接受病毒檢測。他對於自己證實確診感到無奈，但承諾會在康復後盡快重投工作。

受到消息影響，英超賽會將在當地時間13日舉行緊急會議，商討餘下賽期安排。

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19



Statement: https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz — Premier League (@premierleague) March 12, 2020

而在阿迪達確診消息公布前不久，英超及英格蘭足球聯賽（EFL）發表聲明，指賽事會如期舉行，並提到首相約翰遜（Boris Johnson）建議所有體育運動應暫時如期舉行，但政府不排除視乎情況禁止包括體育賽事以內的大型公眾活動。

阿仙奴面前在英超排第9，對上一場比賽是在7日主場對同市球隊韋斯咸。球隊原定在11日作客曼城，但因為曾在歐霸盃隨隊到阿仙奴的希臘班霸奧林比亞高斯班主證實確診，因此徵詢過醫學意見後，阿仙奴及曼城都同意有需要將比賽延期。

另外，曼城同日表示，一名球員的家屬正接受病毒檢測，因此該球員暫時在家中隔離。曼城沒公布該名球員身份，英國傳媒指事主是法國左閘班捷文文迪（Benjamin Mendy）。