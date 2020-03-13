【羽毛球．全英賽】鄧俊文謝影雪錯失關鍵分出局　仍創最佳成績

正在英國伯明翰進行的羽毛球全英賽，香港混雙組合謝影雪／鄧俊文在8強止步，但仍創下在這項賽事的最佳成績。

羽毛球全英賽在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情橫行下，仍如常在英國伯明翰舉行，觀眾亦可如常入場觀賽。經過首兩日賽事，一眾香港單打球手包括伍家朗、李卓耀及張雁宜已悉數出局，獨餘下混雙「左手配」謝影雪／鄧俊文，在8強惡鬥英國東道主組合史密夫／艾利斯（Lauren Smith/Marcus Ellis）。

鄧俊文和謝影雪在8強飲恨出局。（BWF）

「鄧謝配」首局與對手打得極為激烈，初段多次領先下又被追上，到最後打到「刁時」才以26：24先取一局。次局戰至最後，這對香港組合曾領先至20：17，卻一直未能取得這個關鍵Match Point，遭20：22反勝，第3局亦未能重拾氣勢，早段遭對手一口氣連取7分，落後至2：11，縱使兩人力戰，仍被對手以21：11多取一局，未能晉級之下在8強止步，但仍創下在全英賽的最佳戰績。



因香港對歐洲多地作入境限制及施行「隔離令」，鄧俊文及謝影雪大有可能留在歐洲，參加3月17日展開的瑞士公開賽。