【羽毛球】上屆銀牌犯罕見低級錯誤　大馬組合或痛失奧運資格

踏入2020年，世界各地運動員亦為今夏的東京奧運全力爭取參賽資格，惟馬來西亞羽毛球男雙一組合吳蔚昇與陳蔚強卻在這段衝刺期犯下低級的錯誤。

該支里約奧運銀牌得主組合逾期遞交表格，未能報名參與德國公開賽和全英賽兩項賽事，東京奧運資格或因此擦身而過。

吳蔚昇（左）與陳蔚強（右），因逾期遞交表格，而未能報名參與德國公開賽和全英賽兩項賽事。（Getty Images）

這里約奧運銀牌得主組合目前東京奧運積分榜列第12，但由於馬來西亞另一男雙組合謝定峰／蘇偉譯列第10，根據世界羽聯規例一個國家（地區）有2組選手參賽的話，雙雙排名則需在世界前8。

吳蔚昇／陳蔚強若想入圍奧運，需要在4月30日羽毛球資格截止前躋入前8或超越謝／蘇，惟時間只餘下兩個月多，吳／陳在這衝刺階段卻犯下如此疏忽可謂老貓燒鬚。兩人將錯過的全英賽（3月11開賽）為積分較高的超級1000賽，他們現時距離謝／蘇有3971分之多，如此失誤或令他們付出痛失東京奧運會參賽資格的代價。

吳蔚昇與陳蔚強為2016年里約奧運銀牌得主。（Getty Images）

在逾期報名後，該組合隨即尋求大馬羽總求助並向世界羽聯上訴，但最終被駁回。雪上加霜的是，此前大馬羽總徵召王耀新與張禦宇出征亞洲團體賽（2月11至16日）而非雙蔚組合，這讓吳／陳不斷錯失爭取奧運積分的機會。餘下的瑞士公開賽、印度公開賽、馬來西亞公開賽、 新加坡公開賽及亞錦賽，是該對大馬組合爭取奧運積分的最後希望。