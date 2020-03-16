【新冠肺炎】網上公投如何完結今季英超　32萬人參與半數支持取消

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，歐洲已有逾55000人確診，多國因為這個源於中國武漢的病毒大受影響，5大聯賽都紛紛停擺。 英國已有逾1300人染病，英超現時停擺至4月初，但已有傳聞指有可能腰斬。 英國電視台《天空體育》（Sky Sports）近日舉行網上投票，讓球迷決定今季英超的命運，有近32萬人參加。

英超因武漢肺炎停擺，但賽會沒有任何相關對策，故曾指最直接的做法就是取消今個球季，亦有不少其他如何結束今個球季的傳聞流出。《天空體育》於其官方twitter舉行網上投票，讓球迷選擇今個球季如何結束，並有「取消」、「利物浦奪標並無球隊降班」及「以現時成績作結」3個選項。

有半數參與投票球迷贊成取消今個球季成績。（Getty Images）

結果有52%的網民支持今季成績無效，另有27%球迷支持以現時成績作結，其餘21%的球迷就投了「利物浦奪標並沒有降班球隊」。利物浦今季於英超獨領風騷，現時29輪後以82分排榜首，領先次席但少打一場的曼城25分之多，只要贏多兩場就可以提早奪標，4月聯賽重開的話，「紅軍」作客曼城只要贏波就可即時奪標。

有球迷嘗試將「取消成績」理由正當化：「取消成績是數字上最公平的做法，利物浦仍未在數字上肯定奪標，那些降班區的球隊亦未篤定降班。」

不少球迷指投票其中一個選項「利物浦捧盃但沒有降班球隊」選項荒謬。（Getty Images）

韋斯咸副主席Karren Brady支持取消今季成績。（Getty Images）

有利物浦球迷就表示投票結果針對愛隊：「那些支持取消的人可恥，我們不是只以13、6、10或15分領先，英超一定要繼續，就算要等到7月也好。」亦有球迷指出第2個選項「利物浦捧盃但沒有降班球隊」不切實際。

英國有傳媒指，英超賽會無論今季結果如何，都會向利物浦頒發獎盃，並會有兩隊英冠升班，令下季總數加至22隊，來季有5隊降班。

Sky Sports投票結果。（網上圖片）

韋斯咸副主席支持取消賽季

英超亦有球會傾向取消今季成績，韋斯咸副主席Karren Brady就是其中一人。Brad指今季可以重開只是「痴人說夢話」，認為今季如果無法完結，唯一可行的就是取消今季成績，但就未有提出為何必須取消的理由。

值得一提的是，韋斯咸與17位的屈福特及尾三的般尼茅夫同為27分，但得失球較佳暫時力壓屈福特及般尼茅夫排第16。

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）