【新冠肺炎】曹星如與確診韓籍女子同機返港　回港後正自我隔離

「神奇小子」曹星如（Rex）與一眾香港拳擊隊成員，早前於約旦戰畢奧運拳擊亞洲及大洋洲區的資格賽後返港。 周一突傳與Rex乘坐同一班由杜拜返港的航機中，一名韓國女乘客確診患上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），據悉曹星如現已接受自我隔離。

曹星如早前在約旦出戰東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，可惜Rex在負方賽不敵伊朗拳手，失落奧運入場券，Rex在上周五（13日）晚上從杜拜乘搭EK380返回香港。

曹星如從約旦返港後，正接受自我隔離。（葉詩敏攝）

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澳門多於一個月沒有發現武漢肺炎確診個案，但早前出現多一宗輸入個案，26歲的韓籍女患者在上周五與曹星如乘搭同一班機到香港，及後經由港珠澳大橋返回澳門，並在周日（15日）確診患上武漢肺炎。

據悉，曹星如與確診患者的座位31J有一段距離，而Rex在返港後已表明將會先自我隔離，並在隔離期滿後才恢復訓練，為5月的世界遺材賽作最後衝刺，力爭最後兩張奧運入場券。

曹星如不敵應屆世界冠軍米薩夏利諾夫後，轉戰負方賽可惜仍未竟全功。（Olympic Channel）

曹星如衝擊奧運之旅（按圖進入）

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已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）