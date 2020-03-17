【足球熱話】朗拿甸奴假護照案中案　巴拉圭借細哨捉大鱷

一代球王朗拿甸奴（Ronaldinho）使用假護照在巴拉圭鋃鐺入獄，他正在獄中不時與囚友享受足球樂趣之際，案件再有突破進展。一個女商人涉洗黑錢被捕，成為「細哨」至今不能獲釋的關鍵。

巴西名宿朗拿甸奴（Ronaldinho）及胞兄羅拔圖（Roberto Assis）早前到巴拉圭出席慈善活動，但疑用假護照入境，香港時間3月5日被當局傳召，一度被扣留在酒店。3月7日他和羅拔圖現身巴拉圭法院應訊，雖然兩人希望獲釋，但法官認為他們有潛逃風險，因此下令當局收押兩人。

檢控官認為他們可能被騙才使用假護照，因此建議罰款了事，但遭法官拒絕，他們隨即在6日被送到警局扣留。朗拿甸奴兄弟3月7日到巴拉圭首都亞松森（Asuncion）最高法院應訊，稱願意留在酒店軟禁，並以羅拔圖患有心臟病為由，希望避過牢獄之災。不過法官魯伊斯（Clara Ruiz Diaz）指兩人涉嫌所犯的罪行嚴重違反巴拉圭的利益，認為他們有潛逃風險，所以下令兩人須繼續在監獄扣押。

表面上，朗拿甸奴「只是」使用假護照，但原來案中有案，曾接觸朗拿甸奴兄弟的女商人達莉亞盧比斯（Dalia Lopez）涉嫌洗黑錢被捕。

朗拿甸奴鋃鐺入獄（按圖放大）

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朗拿甸奴獄中生活（按圖放大）

巴拉圭借細哨打大鱷？

負責今次案件的檢控官利高（Osmar Legal）指出，朗拿甸奴兄弟今趟巴拉圭之旅，正是由被捕女商人達莉亞盧比斯安排，她在兩人抵達巴拉圭首都亞松森（Asuncion）時，曾在機場跟他們會面，之後朗拿甸奴兄弟才被當局扣留。

利高向《路透社》稱，「她牽涉一宗洗黑錢案件，因此我們必須對所有相關人等作出調查，包括朗拿甸奴，這也是我們堅持要他留在獄中的原因。」達莉亞盧比斯本身在當地經營一個慈善組織，朗拿甸奴原定在今次旅程出席該組織活動。她被懷疑參與有組織罪案、洗黑錢、製作及使用假證件被當局通緝，目前仍然在逃。

不過利高也認為，細哨並未犯更嚴重罪行，「我們假設朗拿甸奴兄弟製造假證件，並利用假證件入境（巴拉圭），然後出席並非不合法的商業或投資活動。」

至於為朗拿甸奴提供假護照的兩名男子，上星期已向警方自首。當局稱兩人已承認收取達莉亞盧比斯酬勞，向朗拿甸奴兄弟提供假護照。

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一代球王朗拿甸奴（按圖放大）

一次非法捕魚 細哨疑失護照惹禍

今次鬧劇或源於「細哨」現時沒有有效護照。這名曾助巴西奪得2002年世界盃的球星與兄長，在2015年因為在沒有合法牌照下，於巴西瓜伊巴湖（Lake Gauiba）的永久保育區設下漁梁（一種捕魚工具），2018年被判有罪及罰款850萬美元。未能付清罰款後，巴西高等法院決定禁止二人離開巴西，取消他們的護照。朗拿甸奴被「軟禁」於祖國，去年卻諷刺地獲任命為巴西旅遊大使。

美聯社指，朗拿甸奴在2019年9月與檢控官達成協議後獲發還護照，暫時未知他和羅拔圖沒有使用巴西護照到巴拉圭的原因。有趣的是，最新消息點出，巴西與巴拉圭之間國民通行，原來根本不需要出示護照。當局正嘗試從朗拿甸奴的電話紀錄當中，研究為何他跟兄長會用假護照過境。

朗拿甸奴足球生享盡榮耀，曾贏得歐聯、西甲、意甲及南美自由盃等榮譽，2002年更助巴西奪得世界盃。這名曾效力巴黎聖日耳門、巴塞隆拿、AC米蘭的球星，又於2005年奪得金球獎以及2004、05年兩屆世界足球先生。