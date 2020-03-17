【新冠肺炎】歐國盃及美洲國家盃改至2021年舉行　世盃外圍賽延期

歐洲足協（UEFA）周二（17日）宣布，歐洲國家盃改到下年舉行，多項歐洲賽事都要跟隨延期。南美足協證實，美洲國家盃亦改到2021年舉行。多個洲際賽事改期，令到2022年世界盃外圍賽亦都需要延後舉行。

挪威足總在周二會議展開前率先爆料，指歐國盃已改到2021年才舉行。雖然仍要等到歐洲足協宣布確實，但普遍傳媒都相信歐國盃改期是勢在必行。《BBC》指，除了歐國盃外，歐洲國家聯賽、U21歐國盃亦會跟隨歐國盃押後到明年上演。事後1小時，UEFA證實賽事延期到下年。

挪威足總指歐洲國家盃改到2021年上演。（Getty Images）

今屆比賽改制，原定於6月中到7月中，於歐洲12個城市舉行，現在會改期於2021年6月12日到7月12日期間舉行。法國足總主席Noel le Graet向傳媒表示「全力支持」UEFA，又指這是個「明智合理的決定」。

波蘭足總就指本來於3月舉行的歐國盃外圍賽附加賽及友賽都會改到6月舉行，他們又透露2022年卡塔爾世界盃的外圍賽，會另擇日期上演，世盃外圍賽本來安排於2021年6月開始。UEFA現時有近400名員工應付歐國盃事宜，未知今年未能舉行賽事會對他們做成什麼影響。

多項國際賽改期，將會影響到2022年卡塔爾世界盃的外圍賽賽程安排。（Getty Images）

美洲國家盃亦改到明年舉行。（Getty Images）

美洲國家盃亦改期

南美足協亦證實，本於今年上演的美洲國家盃亦會改到明年舉行。美洲國家盃連續兩年舉行，本身是想將比賽改到雙數年上演，但現時新冠肺炎疫情險峻，南美足協考慮到公眾安全後，決定改到下年舉行。

多個洲際比賽改期，令到世界盃外圍賽的賽程將需改期再戰，或者緊縮賽程上演，令到2021至22年國際賽程更加緊密，但就會為停擺中的各國聯賽騰出時間完成今個賽季。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）