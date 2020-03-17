【新冠肺炎】巴西柔術界齊齊抗疫　大量免費課程供人在家練習

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)影響全球，各行各業都受到影響，對於需要近距離接觸的武館及練習場，影響盲更深。儘管各教練都有一定預防措施保護回館練習的學生，但亦有很多人想知道如何在家練習。幾位巴西柔術大神Renzo Gracie、John Danaher、Caio Terra、Lucas Lepri 及Bernardo Faria 公開多個免費課程，讓大家可以在家練習，為期一星期至30日。要留意公開時間有期限，記得盡快看了。

Renzo Gracie： Renzo Gracie在線學院完全免費

老牌巴柔大神Renzo Gracie 把自己的網上課程免費公開30天。

開始了！ Renzo Gracie在線學院完全免費（至少）30天。沒有任何附加條件。無須信用卡。這是我至少可以為社區做的事情。我們的平台目前有600多個課程。但是，我將確保錄製更多的內容，再加入現場研討會。感謝您們的支持。柔術勝過一切。 Renzo Gracie

網址在這兒，但要申請會員，大家自己衡量一下。



John Danaher：免費在家訓練課程

(https://bjjfanatics.com/collections/new-releases/products/self-master-solo-bjj-training-drills-by-john-danaher)

腳鎖大神John Danaher則在BJJ Fanatics 發佈了一個免費的家中訓練課程，讓大家一個人在家也能練習。

我想為BJJ社群做些事。柔術給了我一生中最美好的時光，現在我想在此運動最糟糕的時候回饋。我一直喜歡這個群體中，人們的熱情和奉獻精神。 John Danaher

該視頻展示了如何進行有效的自我訓練，以便當這個瘋狂的時光結束後，我們所有人又能再回到互鎖互勒的時光，令自己的狀況比這該死的病毒把事情搞砸之前更好。 John Danaher

我涵蓋了我最喜歡的單人訓練，每當我無法訓練時我都會做。我會確切地解釋這些單人動作與實際比賽技術之間的聯繫，以及講解可以用來提高自己技巧水平的實際鍛煉計劃......我現在坐火車回家中，既累又快樂，祝您一切順利，保持安全並保持向前。 John Danaher

網址在這兒，但要申請會員，大家自己衡量一下。當中內容長達150分鐘，真的是「有排練」。另外四次世界冠軍Bernardo Faria也有免費課程在這個網站供人下載。到他其中一個教學片，輸入驗證碼“FARIAFREE”，就能免費得到該教學的影片。

Caio Terra：這是超越一間館的事

https://caioterra.com/membership/#join-now 截圖

十二次IBJJF世界冠軍Caio Terra 則給出了兩星期的免費課程。

我本想免費給自己的學生，但這是比一間館、一個城鎮、一個國家更大的事。所以我決定免收費兩星期。多謝大家的支持！ Caio Terra

網址在這兒，但要申請會員，大家自己衡量一下。網站中有超過1000條片，而正常收費時一個月要25美元。

Lucas Lepri ：一星期免費



Lucas Lepri IG截圖

您可能已經看到，由於COVID-19的傳播，我不得不做出極其艱難的決定：暫時關閉我的學院。 我知道不練習很痛苦，但是COVID-19的傳播是我們從未遇過的情況。 在我向學生宣告關閉學校的消息後短短幾個小時內，我就得到了他們的大力支持。 Lucas Lepri

因此，我們決定從3月15日開始，向全球BJJ社區免費授予一周的訪問權限。 我知道不能代替親自上課，但是我希望這可以使世界各地的柔術練習者繼續接受訓練。 Lucas Lepri

網址在這兒，但要申請會員，大家自己衡量一下。

如果不想做會員，也可以看我們過去他來港時拍的教學片: