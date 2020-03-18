行山隊鬼手岩丟棄慢腳隊友事件引熱議　山藝教練分享跟隊注意事項

近日山友在網上議論紛紛，事緣有行山團隊在行鬼手岩時遺下一名行得慢的隊友，有人認為領隊要負責，不能丟下隊友，亦有人覺得那隊員高估了自己的能力，要為自己的決定負責。姑勿論誰是誰非，跟陌生的行山團隊遠足時，亦應該多加小心，避免令自己置身險境。

有山友在網上群組發文，表示周日在鬼手岩行山時，遇到一男一女，女方因為行得慢被大隊丟棄，有一名不相識的男山友陪她出大美督。此帖一出，引來山友熱烈回覆，不少人責怪領隊丟下隊友，沒有照顧好那名女隊員。

近日網上的爭議，由這個post而起。（Facebook截圖）

有Facebook專頁嘗試整理事件：

其後，領隊及參加者透露更多當日情況，表示知悉她有男山友陪伴，大隊才先行離開，而且到晚上10時得悉所有人平安落山才鬆口氣，並指該名女山友不自量力，不聽出發前的警告。

誰是誰非，各有道理，萬幸大家平安下山。香港攀總山藝委員會主席吳銨洋表示，類似有隊員被行山隊扔低的事件，以往經常發生，「以前的年代，看報紙跟行山隊都會有發生，這是恆久發生的事。你跟錯行山團，被人扔低，時常發生。只不過，現在有互聯網，大家的意見表達會更加快；可能以前你被人扔低，沒有其他人會知。」

位於船灣郊野公園黃竹角咀的鬼手岩。（顏銘輝攝）

跟隊注意事項1：了解行程

吳銨洋提醒，跟行山團遠足前，首要做好資料搜集，了解行程，「如果未行過這類路線，就不要去參與。你問一問人，看看預計時間，都知自己是否應付得到。」如果路程長但預計完成時間短，代表那團可能是快腳，休息少，部分路可能要跑山；如果路程短但玩足全日，就代表那團行程較為優悠。

跟隊注意事項2：認識團隊風格

除了行程，事前還要理解行山團的風格，吳銨洋說：「我會看看他們以前行過什麼地方，有沒有放相出來，了解路線風格。原來他們習慣行大路為主，行幾個小時，我就較有信心跟到，但一見到他們開慣綑邊路線，又要泳綑，行下行下要跳落海游水，你真的要問自己是否適合。」

攀總山藝委員會主席吳銨洋認為，行山人士參加陌生的行山隊前，應該做好資料搜集。（顏銘輝攝）

跟隊注意事項3：了解領隊口碑

此外，吳銨洋還希望大家了解帶團的領隊，「真的要講口碑，了解對方是否一個適合的領隊。如果你本身認識那個領隊的話，你會知對方的風格。」他建議出發之前聯絡領隊，「問一問對方，如果真的跟不上，你們會不會有人等我。」

跟隊注意事項4：偕朋友參與

最理想的是，避免獨自參加新的行山隊，最好有相熟朋友一起跟隊，萬一丟隊的話都有照應。本身是二級山藝教練的吳銨洋說：「帶個一起行過山、能力差不多的朋友，大家都會照顧對方。如果沒有朋友陪，想去認識新朋友，不如選擇一些輕鬆的路線，認識到一班行山的新朋友後，再去行難度高的路線。」

吳銨洋笑言選擇行山隊跟投資一樣，別要跟風行秘境，要先衡量自己的能力。（顏銘輝攝）

行山隊領隊不同旅行團領隊

跟隊行山，並非跟旅行團那樣，你可以什麼都不理，一切靜候領隊安排；出發前，你需要做好資料搜集，再量力而為。吳銨洋說：「可能開post招人行山的人只是想多些人分擔費用，純粹一起去行，不是每個領隊會有照顧你的心態。如果你覺得領隊一定會照顧你，可能你有些一廂情願。」

不同的領隊及團隊，風格截然不同。「例如有人開團，他的角色只是負責帶路，不能一個人照顧幾十人。如果是一個好領隊，例如他是經過訓練的山藝教練，他就會照顧你安全。」吳銨洋建議，行山人士可以考慮報讀山藝課程，學懂在山上自己照顧自己。

吳銨洋最後用投資來比喻跟隊行山，「不能別人說好你就盲目跟住買，如果不做資料搜集的話，最後中伏的是你自己。」

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