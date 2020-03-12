【行山】新手必學行山禮儀　山藝教練分享山上最令人討厭行為

行山遠足，投奔大自然，彷彿自由自在，但郊野山嶺其實是一項公共資源，人人共享，所以行山露營的朋友，也需要遵守一些規則或者行山禮儀。登毅戶外培訓總監吳銨洋表示，他最討厭在山上遇到沒有禮貌的人，希望每個行山郊遊人士都能夠推己及人，別將郊野當作自己的私人樂園。

在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，很多市民在周末假日到郊外行山，令到熱門郊遊地點擠滿人。人潮之中，既有習慣登山的老手，亦有跟着熱潮而來的新手，可能不太了解行山禮儀。

登毅戶外培訓總監吳銨洋與記者到大欖涌郊野公園行山執垃圾。（顏銘輝攝）

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本身是山藝教練的吳銨洋，到路邊的草叢執垃圾。（顏銘輝攝）

雖然是閒日行山，但要在千島湖清景台拍出張背景沒有其他人的相片都很有難度。（顏銘輝攝）

登毅戶外培訓總監吳銨洋本身是一位山藝教練，也是香港攀總的山藝委員會主席，行山露營經驗豐富，他表示在山上討厭見到沒有禮貌的人。他說：「上山落山期間，大家會遇到其他郊遊人士，可能你行得不夠快，不如就企在一旁，讓其他郊遊人士先行。」

吳銨洋續說：「可能見到有人跑步落山，或者有人背住大背囊上山，我們都先站在一處安全地方，讓他們先過。有時見到郊遊人士會缺乏這方面的禮讓。遇到其他郊遊人士，可以講聲早晨、午安，大家互相打個招呼，不是一件壞事。」

途中遇到有行山人士開喇叭播歌。（顏銘輝攝）

路窄人多，記得禮讓。（顏銘輝攝）

他亦希望其他山徑使用者可以對行山人士多一點禮貌，「例如越野單車，有時他們踩一些非越野單車徑。我明白行山人士總要讓他們先過，但他們通常都沒有禮貌叫人讓路，或者越野跑人士，他們可能只會大喝『借過』，感覺好似老奉要讓路給你。其實我覺得語氣可以溫柔一點，嘗試講『唔該』或者『唔該晒』。」

不喜歡行山人士喇叭播歌

這天約吳銨洋到大欖涌水塘做訪問兼行山，行上黃泥墩水塘，再往郊遊勝地千島湖清景台，期間見到有兩三名行山人士，一邊行，一邊播歌。吳銨洋對此感到不悅，他說：「你行山時開住藍芽喇叭播歌，你覺得自己在享受，但你會影響到其他郊遊人士。為何你不戴耳筒呢？」

「大家上到郊野，都希望寧靜，想聽雀鳥的聲音、風聲，感受大自然。你強行將這些城市的聲音搬過來，是否適合呢？郊野公園不是自己的，而是大家的，你有播歌的權利，但其他人都有反映你嘈吵的權利。」

吳銨洋沿路執垃圾。（顏銘輝攝）

吳銨洋伸盡手，撿走路旁的垃圾。（顏銘輝攝）

勿將家中生活態度搬到山上

「我在郊野見過有人為播歌而爭拗，那次是在露營地點。你開藍芽喇叭嘈到我，那是你喜歡的歌手，但我不喜歡聽。郊野公園是公共資源，大家使用的時候要互相尊重。如果別人對你的行為有意見，你就需要去停止，不要再做。」

不少市民會在周末到郊外露營，鶴藪、涌背、大網仔等營地都試過爆滿，迫到營貼營。吳銨洋提醒露營的朋友，晚上更加要注意音量，他說：「我見過有人在山上吵架，晚上露營的時候，有人為聊天的音量而吵架，最後要報警，嘈醒全個營地所有人。這是在營地常見的爭執。」

吳銨洋表示，有些人露營自顧自己享樂，而無視其他營地使用者，也忽略了自己其實身處郊野公園。他說：「很多時，人們會將家中的生活態度搬到山上。露營一大班人，要注意聲量，甚至有人開音響，我覺得不理想。」

吳銨洋最討厭在山上見到人沒有禮貌，亦討厭人大聲播歌，還有胡亂生火。（顏銘輝攝）

執垃圾也講求合作。（顏銘輝攝）

切勿在郊野胡亂生火

除了沒有禮貌及播歌，吳銨洋還討厭別人胡亂生火。他說：「有人會在非指定地方生火，甚至直接在草地上燒。有些人露營時的行為影響到人，我跟他說，他又不理會，話『塊地是他的，喜歡怎樣就怎樣』。」

吳銨洋表示最近露營人士流行用柴火爐，但初用者難掌握，很容易影響到其他人，「玩柴火爐沒有問題，但有些人未熟悉使用時，初初一定搞到一頭煙。最大問題的是，那些煙及灰可能吹到旁邊的營，別人就真的會過來鬧人。你想想，你用的是貴營，別人又煙又灰吹過來，甚至有火屑，你一定會緊張，忍不住去鬧人。」

吳銨洋希望大家在山上會推己及人，考慮自己的行為對其他人的影響，他說：「很多人見別人玩，又很想去郊野玩，不過在進入郊野前，沒有好好想一想自己的行為都可能影響到其他人。」

吳銨洋表示，大家都郊野的時候，要好好想一想自己的行為都可能影響到其他人。（顏銘輝攝）

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