【FM2020】球迷喜訊！《Football Manager》推限時免費下載抗疫

「無波睇點算好？」不少球員、球迷均選擇在家中打機抗疫，足球遊戲《Football Manager 2020》索性大方宣布免費讓大家下載，讓一眾球迷一解足球相思之苦，不過只限本星期。

因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情在歐洲肆虐，歐洲各大聯賽紛紛暫停至下月初，這段時間成為球迷們的「真空期」，而不少球迷改到遊戲世界以紓解「足球癮」，足球遊戲《Football Manager 2020》或許可成為一眾球迷的「救星」。

肺炎在歐洲的疫情嚴重，英超在內的各大聯賽紛紛停賽至4月。（Getty Images）

《FM 2020》公布由即日至英國時間下周三（25日）下午3時，所有球迷可免費下載全新一集的遊戲，在家中一嘗擔任領隊的滋味，同時繼續留在家中，以另一方法為抗疫出一分力。

球迷只要下載遊戲平台《Steam》，便可免費享受完整版的《FM 2020》直至下周三，若果希望繼續「主帥」生涯，便要在周三過後購買完整版。

限時免費下載FM2020連結 （按圖放大看下載教學）

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Football Manager在Twitter為球迷帶來好消息，至下周三推出限時免費。（Twitter截圖）

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）