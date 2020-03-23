【港超聯】傑志因應疫情調整教練團　朱志光生涯第4度暫代主教練

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情之下，本地足球賽事再次暫停。 港超聯球會傑志今日（23日）宣布，上任不足1季的波斯尼亞籍主帥施利斯高域正式離隊，成為繼冠忠南區的鄭兆聰後，今季第二位跟球會「分手」的主教練，但施帥暫獲留用出任顧問至季尾。

在足總決定本地頂級賽事暫停後，傑志亦宣布，「因應新型冠狀病毒疫情帶來的不明朗因素（包括暫停所有青訓項目），以及本年度亞協盃賽事很可能順延至香港球季結束後」，作出人事變動。今季初才上任的波斯尼亞籍主帥施利斯高域辭任總教練一職，並轉任球隊顧問，即時生效，足球總監朱志光將暫代總教練職務，直至本球季結束為止，副總監梁志榮亦會參與一隊訓練，「專注協助年輕球員未來發展」。



傑志季初邀得施利斯高域挾波斯尼亞聯賽冠軍教練名銜來投，當時稱雙方簽約兩年，並投放接近3000萬元班費，以重奪聯賽冠軍為首要目標。「藍鳥」今季在施帥帶領下雖殺入菁英盃決賽，惟足總盃8強不敵東方龍獅出局，令球隊連續10季出戰亞洲賽的希望放在聯賽冠軍身上。不過傑志上周聯賽卻被理文打破不敗金身，目前多踢1場下落後榜首富力3分，爭標機會愈見渺茫，最終施帥在執掌僅8個多月後宣告離任。

施利斯高域（右一）季初上任，但領軍戰績未如人意。（資料圖片／袁志浩攝）

朱志光近12年4度為傑志救火



2006年已加入傑志的朱志光，近年除擔任過正式主教練，亦曾多次扮演「救火」角色，今次是他第4次出任暫代主教練。第一次是2007年12月，傑志原主教練迪恩被調職，朱志光任暫代教練；2013/14末代港甲球季季中，原主教練高美斯離任，朱志光與鄭兆聰一同暫代總教練職務，最終領軍奪得聯賽冠軍；2015/16季中，傑志主帥加西亞離職，朱志光再次暫代主教練，到今日第4次出任暫代主帥職務。



今季季初，傑志會長伍健指朱志光進入「進修期」，期望他在「學成」後再次成為傑志主教練。朱志光去年亦曾加入香港足球男子成年代表隊教練團，出任助理主教練，協助主帥麥柏倫領軍出戰世界盃外圍賽及東亞足球錦標賽決賽圈。



傑志今季聯賽希望不大，但仍需出戰菁英盃決賽及亞協盃。不過，在足總於疫情加劇下暫停賽事，並「強烈建議」各球隊暫停操練、賽馬會傑志中心亦關閉後，據悉傑志短期內亦不會恢復操練，大部份職員亦會實施在家工作，意味朱志光或未需急於督師。

朱志光過往多次以暫代或正式身份任傑志主教練，並曾奪得最佳教練獎項。（資料圖片）

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