【新冠肺炎】港超聯暫定延至4月中重開　足總強烈建議球隊勿操練

因新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在港情況仍未受控，康文署上周末公布於今日（23日）起再關閉豁下康體設施。香港足球總會今日召開特別董事會，商討在此政策下港超的後續安排，最終宣布今季港超賽事延期。

受疫情影響，足總在2月份先於賽馬會香港足球總會足球訓練中心閉門進行菁英盃分組賽：2月在賽馬會香港足球總會足球訓練中心完成了菁英盃分組賽，惟結果該場地質素及配套等問題引起一眾球會不滿，拒絕再於該處作賽。結果足總向康文署爭取下，終獲「有條件」開放將軍澳運動場，閉門舉行足總盃淘汰賽及港超聯補賽。

足總董事今早召開特別會議。（袁志浩攝）

在疫情尚未加劇之前，上周一度有消息指港超聯可望於今周復賽，10支港超聯球會原定周二（24日）跟足總開會商討場地及賽事安排。不過有鑑於近日外地輸入確診個案急增，政府上周六宣布今日起再關閉康文署豁下場地，令聯賽腰斬的傳聞塵囂甚上。



足總今日早上召開特別董事會，討論港超後續安排，最終未有決定腰斬聯賽，而是根據醫學委員會建議，暫時將所有賽事暫停3星期，暫定4月13日重開，期間會再作評估，若情況有變化或會再作其他決定。由於「需要作出果斷決定」，並未有與球會商討，「目前未有球員受感染，但難保之後，由外地傳入的案例太多，本地感染情況亦有變化，所以必需作果斷決定」，原定明天舉行的港超聯緊急會議，暫定延至4月7日再開。足總主席貝鈞奇指出，希望能完成港超聯餘下賽事，「但要視乎疫情變化」。



談到各球會意願，貝鈞奇指，盡量不希望腰斬聯賽，「有些球會意見不一，若突然停了聯賽，若贊助商本身是每月贊助，若賽事停了，球會會失去收入，但球員合約一定到5月尾，若沒有贊助費、就無法支付薪金，財源緊絀的球會會出現問題」。



至於次級的甲、乙、丙組及青少年聯賽，貝鈞奇指這些組別已沒有比賽，「會考慮結束這些組別的賽季，客觀環境不容許繼續比賽，現在沒有了場地、甲乙丙組本身也是周末作賽為主，難以安排」。

足總主席貝鈞奇指，難以預料疫情發展。（袁志浩攝）

至於在康文署封場下，作為各超聯球隊訓練基地的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，足總醫事顧問認為會出現衛生問題，建議暫停開放，足總董事會初步建議由明天起，足球訓練中心暫停開放，「但訓練基地有獨立董事局，會知會他們，足總董事中有幾位也是訓練中心的董事，但主席邱浩波沒有出席，會盡快知會各董事，讓訓練中心暫停開放」，據知中心暫時關閉至4月6日。但貝鈞奇再強調，疫情難以評估，仍要視乎這兩周的變化。



據知，足總亦強烈建議各球隊按政府指引，不外出及暫停操練，事實上在訓練中心及賽馬會傑志中心暫停開放下，球隊亦無法利用足球場練習。

足總行政總裁溫達倫亦出席會議。（袁志浩攝）

溫達倫：斬腰賽事不可行



而足總行政總裁溫達倫指，會方無法預計運動場能如期重開，惟他強調按目前情況，絕不能斬腰賽事。他又稱足總正重新安排賽程，期望可在3周後密集地進行比賽，「早前已獲政府批准使用將軍澳運動場、旺角大球場及小西灣運動場，若3周後情況許可，我們可能每日也有賽事，有些球隊每隔3日就要比賽。」不過溫達倫重申，根據醫事顧問建議，屆時足總或不會開放球場更衣室，「更衣室太細小，我們會找大型會議室予球隊使用；半場時也會在戶外安排帳蓬，減少傳播風險。」

若康文署最終仍不開放場地，足總將再考慮於足球訓練中心進行比賽，溫達倫說：「這會是最後一個選擇。到時我們也會在訓練中心設限，禁止球員淋浴及使用更衣室人數等。」被問到如有球員或其緊密接觸者確診，足總又有何措施應對？溫達倫稱到時會先咨詢醫學意見，不排除安排所有港超球員進行病毒測試。