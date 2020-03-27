【西甲】武磊妻子亦感染新冠肺炎　受訪稱「出了國後更愛國」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情令歐美成為重災區，西班牙確診數字已逾64000人、死亡人數更逾4800人，全國進入封鎖狀態、足球聯賽停頓已久，西甲球會在財務上亦難支撐。 中國前鋒武磊效力的愛斯賓奴，繼早前有6名職球員確診後，今日（27日）宣布將會暫時3折支薪。

愛斯賓奴今日發出聲明，宣布因應疫情之下賽事停頓及特殊情況，已向當地勞工機構申請「局部削減人手計劃」，當中包括「削減球會多支球隊70%工時，包括男子一隊、女子一隊、B隊及青年軍的球員及教練團」，意味有關職球員薪資需大削7成，並說明因情況緊急，這措施由球會單方面實施，但球員亦接受安排，同度時艱。



愛斯賓奴男子一隊早前共有6名職球員確診新冠肺炎，當中包括中國前鋒武磊，不過此子早前曾透過社交網絡報平安，稱自己身體狀況良好；現今又遇上球會財困而需暫時減薪，但對武磊來說，打擊不止於此。

全球足球聯賽因疫情停頓，球會經濟大受打擊，愛斯賓奴亦要暫時減薪。（Getty Images）

武磊妻子亦染病



身在西班牙休養的武磊今日（27日）接受中國中央電視台訪問，透露自己的病況，稱自己在本月15日發燒，翌日檢測，48小時後確診陽性，幸症狀在確診時已消失，身體也不斷好轉，「但是到目前為止還沒有做另外的檢測，目前西班牙的試劑比較短缺，更多是留給那些有症狀的人去檢測，到現在還沒有做第二次的複測」。



武磊透露，自己的妻子也確診，「我有了症狀後，太太也出現了一些症狀，也去醫院做了檢測，也是確診了陽性」，他與太太目前一同在家休息，「這段時間她也是非常辛苦，我們一起去面對這個問題，非常幸運，我們的症狀基本上都消失了，我的父母和孩子亦進行了隔離」。

武磊透露，自己的妻子亦受感染。（Getty Images）

指西班牙人不重視疫情 「出了國後更愛國」



最後，武磊亦談到近期的心情：「感觸挺深的，剛開始西班牙當地大多數人對這個病毒不是特別重視，早期很多華人和留學生開始戴口罩，但更多的當地人把這個病毒當做普通的流感」，他又指，在中國內地疫情嚴重時有在西班牙採購物資寄回國內，到疫情蔓延到西班牙時，「我們這些人都是在聯繫國內的管道，想辦法把這些物資再運送到西班牙，我們的華人和留學生做的比較好，確實是，出了國之後更加愛國，這也是我這一年出國的感受」。



至於愛斯賓奴的同市死敵、世界級勁旅巴塞隆拿，同樣敵不過疫情下的經濟打擊。巴塞在周四曾透露或會減薪，有西班牙傳媒報道指巴塞本來欲暫時減薪7成，但未獲球員接受，目前仍未有定案。

新冠肺炎確診足球人物，按圖放大：