【西甲】馬體會天才小將離世　震驚歐洲球壇　死敵皇馬也致哀

效力西甲勁旅馬德里體育會梯隊6季的14歲小將文祖拿（Christian Minchola），日前突然離世，全軍上下都致哀。

馬德里體育會在官方網站公布，來自兒童C隊（Infantil C）的14歲小將文祖拿日前離世，他由2013/14球季開始已是馬體會一員，由Pre-Benjamin（5至8歲）梯隊開始效力，一路順利地獲提升至更高年齡級別隊伍，今季是他在馬體會的第6個球季。

更可惜的是，文祖拿在6季之間為馬體會攻入了50球，是一位充滿天份的射手，未料卻永無法實現升上一隊的心願。英國《每日郵報》指出，暫未知道文祖拿的死因，有媒體指他「並非死於新冠肺炎」。

本是馬體會名宿的施蒙尼，向文祖拿致哀。（Getty Images）

高基從青年軍開始，畢生只效力過馬體會，對於球會痛失英才感受極深。（Getty Images）

高基感受極深：生命毫無公平可言

失去一位明日之星，馬體會發出聲明，球會上下均沉痛哀悼，球會主席安歷基施利素（Enrique Cerezo）、行政總裁米基爾安祖（Miguel Ángel Gil），一隊主教練施蒙尼及隊長高基（Koke）都表示哀悼，施蒙尼說：「我全心向文祖拿的家人及親友送上慰問，安息吧。」

至於出身自馬體會青年軍的高基，畢生只效力過馬體會一間球會，對於球會失去一位充滿潛質的小將，顯得更加傷心，他既透過球會聲明致哀、亦在個人twitter發言：「要跟文祖拿道別實在悲痛莫名，生命實在無公平可言。為你曾經穿起這球衣而驕傲，向各位球員、文祖拿的親友送上慰問和鼓勵。安息吧」。

文祖拿生前熱愛足球，為馬體會奪得不少獎項：

+ 4 + 3 + 2

秘魯媒體《Libero》發現，文祖拿生前曾與C朗拿度合照，相中的文祖拿能跟這位葡萄牙傳奇合影，笑得非常燦爛可愛。皇家馬德里雖與馬體會是同市死敵，但也放下場上競爭，向文祖拿致哀：「皇家馬德里為馬德里體育會青年球員文祖拿的離世，致以深切哀悼，希望向馬體會、文祖拿的家人、朋友，及所有馬體會球迷送上慰問」。

馬德里體育會同時宣布，球會將下半旗，哀悼文祖拿。