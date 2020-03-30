【家居健身】跳水美男戴利　露住上身教幾招　在家運動 一樣得

康文署再次封場更「封框」，陸上免費康樂場地將全面封閉，大家抱怨連保持身體健康的機會也沒有。 不過，一心為強身健體的話又怎會沒有辦法？ 英國著名跳水美男戴利（Tom Daley），近期在當地亦一樣居家隔離，他在網上發放3段健身影片，為大家提供家居鍛煉方法。 一塊瑜伽墊、一個沙發、一個戴利，健身如此簡單。

截至29日，英國確診新冠肺炎病例19,522宗，當中包括首相約翰遜（Boris Johnson），及王儲查理斯（Prince Charles）。肺炎共造成1,228人死亡。就如香港情況一樣，英國當地不少商舖關閉，健身房、運動員訓練基地亦一一暫停開放。

奧運獎牌得主、英國跳水美男戴利，近日就於社交媒體上分享3段健身教學。（Intagram）

戴利、肌肉與笑容！ （按圖放大）

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不過疫情日趨嚴峻，減少外出人人有責，而做運動亦非只能到戶外進行。奧運獎牌得主、英國跳水美男戴利，近日就於社交媒體上分享3段健身教學，希望大家能保持體魄健康之餘，自己亦冀為英國人提升一點活力。

片段一直以半裸上身教學的戴利，吸引不少男女粉絲。（影片截圖）

戴利說道：「我了解現在社會的狀況會讓人害怕。許多人在家居隔離或保持社交距離時，卻是閒着，更會有些憂鬱。我希望透過一些家居健身訓練，提升一點士氣和活力。」戴利分別在YouTube及Instagram發放3段各約13分鐘、包括5個動作的訓練影片，而他用到的「用具」，只有一張瑜伽墊、一張沙發。

10分鐘訓練1（按圖健身！）

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戴利在每個訓練中，會做5至6組40秒的動作，每組動作間有20秒休息，共做兩個循環。看似容易的家居動作，戴利亦做至臉紅耳赤，可見訓練有所功效。



惟不少網民把重點放於訓練以外，片段中一直半裸上身作教學的戴利，盡顯肌肉線條。兩塊大而結實的胸肌、一排線條分明的「朱古力」，加上那俊俏的臉孔，引來世界國地男生及女生留下「心心」及「火火」留言。

10分鐘訓練2 （按圖健身！）

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10分鐘訓練3 （按圖健身！）

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25歲的戴利為2012年倫敦奧運男子10米高台銅牌得主，2013年他更「出櫃」。其後2017年與44歲美國編劇柏克結婚，一年後透過代母生產的兒子出生，二人世界從此變成一家三口。在那些健身教學片中，更不時聽到仍是2歲大的兒子「Robbie」的唱歌聲，十分可愛。