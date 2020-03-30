【日職】恩尼斯達隊友確診新冠肺炎　J League或難如期重開

全球各地都出現不少運動員感染新冠肺炎的案例，日職（J League）今日亦出現首例，擁有西班牙球星恩尼斯達的神戶勝利船公布，後衛酒井高德確診染病。 J League早前定下各級聯賽在4月底至5月初重開的計劃，現今出現首個球員感染案例，或令計劃再生變。

神戶勝利船今日（30日）在其官方網站宣布，後衛酒井高德今日確診感染新冠肺炎。到目前為止，神戶陣中其餘球員暫未有人出現任何新冠肺炎或感冒相關病癥，球會將根據保健所的指引，找出酒井高德的密切接觸者、亦會針對訓練場伊吹之森球技場作消毒。



球會表示，會與J League賽會、兵庫縣政府及保健所合作，再安排球隊將來的日程及訓練，至於訓練場何時重開，則要視乎隊中職球員健康狀況。

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病情反覆 曾失嗅覺

29歲的酒井高德在3月25日晚上開始發燒，當時體溫為攝氏38度，26日因不適缺席操練，體溫雖稍稍回落至37.6度，卻出現鼻塞、頭痛等症狀，前往兵庫縣醫院求醫，卻被診斷為上呼吸道感染。

3月27日早上，酒井的體溫再下降至37.3度，但同晚再次發燒至38度，伴有頭痛及喉嚨痛症狀。28日，體溫再下降至35.8度，仍有輕度頭痛，嗅覺失靈，同日下午2時在醫院接受病毒檢測，到30日證實檢測呈陽性。

酒井高德（左）與恩尼斯達（右）一同效力神戶勝利船。（Getty Images）

J League賽會早前曾稱，暫時計劃在4月底至5月初逐步重開聯賽，J1原定於5月9日再開。不過，在東京奧運落實延期後，日本的確診個案即呈上升趨勢，加上J1出現首宗確診，5月初要重開聯賽絕不樂觀。

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