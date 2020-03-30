【新冠肺炎】傳UEFA為今季設最後限期　為歐洲球會減輕財政負擔

歐洲足協（UEFA）主席施費連周日（29日）講出歐聯、歐霸復賽時間，但揚言如果6月都未能復賽，恐怕今個球季不保。 由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎仍肆虐歐洲，UEFA不停就疫情發展作出對策，英國《泰晤士報》周一（30日）報道，為了減輕歐洲各球會的負擔，歐洲足協正草擬為今季歐洲賽定下限期。

UEFA早前宣布將本於今夏舉行的歐洲國家盃，延後到下年舉行，已面臨不少損失。各地聯賽亦受到這個於中國武漢爆發的疫病影響而停擺，萬一本地聯賽今季取消餘下賽事，或會蒙受數以億計的損失，故不少球會都傾向等疫情受控後，以閉門形式完成球季。

【新冠肺炎】UEFA主席提出復賽時間表 6月若未能重開恐球季不保

歐聯在停擺前有數場比賽閉門作賽。（Getty Images）

施費連日前表示希望在5月中到6月底期間重開歐聯及歐霸，如果6月都未能復賽，今個球季隨時不保。不過，他亦表明有可能延長歐洲賽球季，於下季初完成今季未完成的賽事，下季歐洲賽舉行日期跟隨順延。UEFA主席亦明言會盡全力為歐洲球會找出最佳解決方法。

聯賽及歐洲賽停擺，對各國球會都帶來不少影響，沒有比賽變成有出無入，以阿仙奴為例，這間倫敦球會有24%收入來自比賽日，可想而知停擺對他們有多大影響。不少球會如祖雲達斯、巴塞隆拿、多蒙特、慕遜加柏都有球員自願減薪，助受影響的球會職員渡過這段時間。英超亦有傳準備暫出一半人工，到一切回復正常後再分4期出扣起的薪資。

英格蘭職業球員工會總裁Gordon Taylor曾表示，如果聯賽取消，球會失去直播，面臨的是數以億計的損失，故希望英格蘭足總及賽會制定出具彈性的對策，以免牽一髮而動全身，連球員及職員都受到影響。

英媒指UEFA草擬8月完季。（Getty Images）

歐洲賽及各國聯賽停擺，不少球會收入都大受影響。（Getty Images）

草擬限期或使歐洲聯賽作出決定

歐聯及歐霸直播收入龐大，UEFA一定想完成球季，怕萬一取消賽事，將面臨直播商要求退回鉅額直播費。為了避免這個情況發生，以及減輕歐洲球會的負擔，UEFA草擬最遲8月完季，下季的資格賽就會壓縮賽程舉行。

這個計劃如果屬實，歐洲各國聯賽將面臨決擇時刻。萬一未能復賽，各國賽會需要決定是否腰斬今季比賽，或是取消球季，而且來季歐洲參賽資格誰屬亦將會是一大問題。萬一腰斬聯賽，各國聯賽亦要面對直播商追討退款。故UEFA的最終決定，將會對各大聯賽造成極深遠的影響，絕不能「口講」了事。

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