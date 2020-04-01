【足球熱話】賓施馬言論引爭議：我跟基奧特？不要混淆F1及高卡車

皇家馬德里前鋒賓施馬（Karim Benzema）日前被網民問到，如何比較自己及另一法國前鋒基奧特（Olivier Giroud），他將自己比喻為F1賽車而基奧特則是高卡車，引發爭議。 賓施馬之後解釋，堅持這個比喻反映現實，更再作多一個比喻，「如果你們叫我比較朗拿度的話，他就會是F1，而我則是高卡車。」

歐洲聯賽暫停，球星在家中有什麼好做？皇馬的賓施馬日前就在社交網站，跟球迷對話。有網民提問，叫他比較自己跟另一位法國前鋒基奧特，當時賓施馬說：「請不要混淆F1賽車及高卡車，我是F1。」

賓施馬堅持自己沒有錯，如果他是F1賽車，那麼基奧特就高卡車。（Getty Images）

基奧特現效車路士。（Getty Images）

因為被指勒索國家隊隊友華布拿，賓施馬被法國逐出國家隊，永不錄用，所以在2018年世界盃，法國沒有起用賓施馬，而是徵召基奧特，最後法國贏得世界盃冠軍。

在2014年世界盃，賓施馬及基奧特一起入選，當時賓施馬是正選。（Getty Images）

賓施馬這番言論爭發引議，他之後解畫，認為大家斷章取義。他說：「有些人斷章取義，只拿基奧特及F1那番話出來，但他們沒有提過，我都講過基奧特對法國國家隊的貢獻。」

「他們只是着眼於那一句話，我用F1及高卡車的比喻，但這確實是我的想法，這是事實。」

賓施馬續說：「試想想，如果你們叫我比較朗拿度（巴西那位）的話，他就會是F1，而我則是高卡車。道理簡單易明。」