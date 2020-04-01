【空手道】未有隨隊赴歐集訓　港隊總教練由英返港確診新冠肺炎

新冠肺炎肆虐，香港續出現多宗由外地傳入的確診個案，3名空手道港將與教練在上月中由外地訓練回港後先後染症，香港體育學院今日公布證實空手道隊總教練William Nicholas Thomas確診，是隊內第5名染疫。

繼上月確診的空手道隊法籍教練（左2），總教練William Nicholas Thomas（右3）亦證實染疫。（總教練Facebook）

曾在2月中遠赴法國巴黎訓練的3名空手道港將李振豪、曾綺婷及周家謙先後在上月18日、20日及22確診，其同行的法籍教練在首次驗測後，於27日初步確診。體院在今日發出新聞稿，指上月18日由英國回港的空手道總教練William Nicholas Thomas確診感染，現正交由衛生署跟進。體院社區關係及市務總監李忠民表示，該名總教練與早前確診的3名運動員並沒有同行到歐洲集訓，由英國返港後也一直留在家中自我隔離。

空手道港將李振豪是本地精英運動員首宗確診個案，他指病情已好轉並走出負壓病房。（李振豪Facebook）

體院指已為接近200名於3月5日後返港的運動員及員工安排病毒檢測，連同3名香港空手道代表及法籍教練，空手道隊已有5名確診者。3名港將仍在大埔那打素醫院及沙田威爾斯親王醫院留醫，同行的法籍教練則在東區醫院接受治療。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）