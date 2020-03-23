【新冠肺炎】空手道確診3員報平安　籲港人勿輕視疫情

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情蔓延全球，上月在法國集訓的香港空手道運動員李振豪、曾綺婷與周家謙於上周先後出現肺炎病徵並確診，他們今日透過香港體育學院的影片向大家報平安，感謝各界關心，希望港人能早日戰勝疫情。

李振豪表示這兩天已沒有發燒和頭痛，只有少少喉嚨痛。（體院Facebook影片截圖）

李振豪兩日前退燒 沒再嚴重頭痛

28歲的空手道男將李振豪於本月18日確診，是本地首名染疫精英運動員，他在入院後打完第二針，曾嚴重腹瀉及頭痛、以及39度高燒，現時已退燒。「這兩天已沒有發燒，今日連頭痛都沒有了，只有少少喉嚨痛。今早見過醫生後，說我的白血球指數比之前提升了，希望可盡快返回正常水平。」他透露明日將會再接受病毒測試，希望能為大家帶來好消息。「大家不用擔心，這裏的醫護人員照顧得我很好，大家都要好好保重身體，希望所有人都能平安度過。」

三人昨日更以視像對話，精神不俗，「喺醫院並不孤單，一齊抗疫」。（曾綺婷Facebook）

曾綺婷​退燒 周家謙：不要輕視疫情

而同行的27歲女將曾綺婷亦在上周證實確診，「今日已是我入院第4天，你看我樣子都很精神，因為最辛苦是第一日發燒入院，睡了一晚後已退燒，之後都沒什麼病徵。」前天醫生為她開藥後，她今日已沒有喉嚨痛，護士在今早向她抽取了樣本化驗。她鼓勵港人道：「相信很多人都很擔心疫情，最重要是大家注意衛生，勤洗手和戴口罩。」

而年僅19歲的周家謙亦表示沒有出現嚴重病徵，精神不俗，並希望港人能以自身借鑑：「希望大家可以以我作為警惕，不要輕視疫情。相信大家只要記得保持自律，照顧好個人衛生，同時盡量減少同其他人接觸，香港甚至世界疫情都可以好轉。」

曾綺婷退燒後情況好轉，今日再被抽取樣本化驗，期望有好消息。（體院Facebook影片截圖）

三人在法國集訓回港後先後確診，情況好轉的他們為港人打氣、齊心抗疫。（曾綺婷Facebook）

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