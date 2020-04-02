【港超聯】8球會代表倡腰斬聯賽　前5位明年2月再鬥亞洲賽資格

新型肺炎疫情持續，港超球會傑志日前有職員確診，令球圈擔心已延後3周的港超聯賽事能否如常重開。 部份港超球會周四（2日）召開會議，探討各支球隊意向，惟會後僅得8間球會贊成新方案，並未達成共識。

因應新冠肺炎疫情，足總早前宣布將港超聯押後3星期（不早於4月13日重開），同時閉關賽馬會香港足球總會足球訓練中心至4月6日。而近日港超球會傑志有職員確診新冠肺炎，成球圈首例，令重啟賽事蒙上陰影。

港超部份球隊代表今日進行會議，就提早結束球季、聯賽排名、盃賽冠軍及亞洲賽資格等問題，了解各間球會意向，並討論潛在解決方案，提供建議予足總考慮。

飛馬會長羅傑承指，8間球會提出新方案，希望足總可考慮。（資料圖片）

8球會提新方案 聯賽頭五再爭亞洲賽席位

據了解，球會在會上雖曾研究於足球訓練中心作賽，惟受目前政府禁止多於4人聚集的新規例所限，考慮風險後認為球季沒可能繼續進行。飛馬會長羅傑承透露，球會建議足總在疫情未有受控跡象下，應腰斬今個球季，並考慮將下個球季改於明年2月第3周展開，跟亞洲足協的足球季度（1月至12月）接軌，同時讓球會有更多時間尋找新贊助及籌備新球季。

羅傑承又指球會提出的方案，希望將目前聯賽前5位（富力R&F、傑志、理文、東方龍獅及冠忠南區）於明年1月至2月、新球季展開前進行單循環比賽，以決出一席亞洲賽席位；而另一個亞洲賽席位就由足總盃冠軍奪得。球會希望餘下3個盃賽決賽（足總盃、菁英盃及高級組銀牌）可在明年初舉行，惟仍需視乎今季亞洲賽的最終去向。

據了解，目前有8間球會贊成此方案，將於明日草擬建議書向足總提交，富力及愉園則表示需再作考慮。

疫情下的港超賽事：

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富力倡以首循環成績作結 理文：人命最重要

暫未支持以上方案的富力，接受查詢時指對事件沒有回應。而主教練楊正光雖未有獲邀參加會議，但他重申球隊傾向各隊完成首循環最後一場比賽後，以上半季名次作最後結果，並決出足總盃盟主，希望以此兩項冠軍定下來屆亞洲賽參賽資格。他補充指，希望足總能盡快作出決定，最好在下周內能提出最終方案。

另據悉，理文因為會長李文恩身處國內而未派代表出席會議，球隊目前排聯賽榜第二位，若最終賽事腰斬，或有機會獲得聯賽亞軍，會方指目前「人命最重要」。

富力（白衫）目前在排聯賽榜首，若以首循環成績作結，將獲港超聯冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

標準流浪提早遣散隊中外援

而昨日有報導指標準流浪已提早遣散隊中外援，球會總監李輝立受訪時確認消息，指在疫情下球會未能在沒有收入的情況下一直支付高額薪金。

他道：「足總表明若球會退出也不會處罰，所以只視乎球會意願。我們已向外援支付所有薪金，也告知本地華人球員要有心理準備，球季隨時暫停超過半年。」

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批知名教練及球員均受感染：