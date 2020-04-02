【F1】諾里斯為抗疫甘願變「光頭仔」　麥拿侖車手齊減薪共度時艱

世界體壇受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響，賽事停擺外，更令不少球隊及車隊陷入財政危機。一級方程式（F1）車隊麥拿侖宣布車手在內的員工減薪，部分員工更需要放無薪假。 麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）在休戰期間，全力專注在他的直播頻道上，早前他更籌得超過10000萬英鎊的善款。他承諾將會剃光頭，答謝一眾網民。

總部設於英國薩里郡（Surrey）的麥拿侖車隊，早前公布隊內兩名車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）及諾里斯，以及部分員工將會減薪，而其他員工將放無薪假。

麥拿侖在聲明中表明，此舉是為車隊內近4000名員工的生計着想，在這段時間確保他們的工作不受影響才出此下策，在經濟回復後可以如常運作。麥拿侖是全F1首支實施減薪及放無薪假政策的車隊。

麥拿侖兩名車手亦會減薪，與車隊共度時艱。（資料圖片／Getty Images）

諾里斯在直播中承諾，若善款數字超過一萬英鎊便會剃光頭示人。（影片截圖）

F1新賽季因疫情肆虐，8個賽站受影響分別延期或取消，至今仍然開季無期。麥拿侖的二年生車手諾里斯，把握這段空檔期以電腦虛擬賽車保持狀態，並順道營運其直播頻道。諾里斯是虛擬F1的常客，他早前分別參與由F1官方及Veloce Esports舉辦的虛擬賽事，他亦有參加其他虛擬房車賽，在直播期間笑料百出。

諾里斯早前在直播期間響應《Stream Aid》的籌款活動，只要網民的捐款累積總額超過10000萬英鎊，或者其中一人捐出5000鎊，他便會剃掉所有頭髮。在諾里斯的直播完結前，一共籌得超過11000英鎊，所以諾里斯將會「找數」，名正言順成為「Baldo Norris」。

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麥拿侖的諾里斯乘空檔，經常在網上直播自己在虛擬賽事中落場。（資料圖片／Getty Images）

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