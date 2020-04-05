【英超】利物浦年賺逾億照用納稅人錢出糧　英國名嘴狂轟：恥辱

英國新冠肺炎疫情嚴重，全國人民均需在家隔離，不少人都被僱主要求放無薪假，當地政府亦提供財政支援。 未料英超豪門利物浦亦加入「無薪假」行列，需政府動用公帑支付受影響員工8成薪金，此舉遭各界狂轟，當中包括名宿加歷查。

利物浦昨晚宣布，為應對疫情帶來的衝擊，將效法熱刺、般尼茅夫、紐卡素、諾域治等英超球會，安排「非競賽職員」放無薪假。儘管紅軍在聲明中強調，所有受影響員工將繼續獲100%支薪，但當中大部份其實源於公帑。

英國《衛報》等多間媒體報道，受影響利物浦員工約200人，包括餐飲及媒體製作部門等，惟紅軍僅支付當中20%薪金，餘下80%，實際上是由英國政府針對疫情所設的「無薪價計劃」支付，計劃之中，若公司因疫情而未能如常運作、又無力支付薪金，就可透過政府領取相當於薪金8成的補助，上限為每月2500英鎊（約23780港元）。

利物浦隊長佐敦軒達臣積極策劃「英超應急基金」，希望籌款支援前線醫療人員。（Getty Images）

利物浦隊長佐敦軒達臣領導英超各隊長，籌款支援醫療人員，參與隊長包括：

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英超停擺之下，各球會無疑失去了大筆由比賽日帶來的門票以至各種銷售收入，但利物浦近兩個財政年度均錄得不俗收入，在2018-19年度營業額為5.33億鎊、稅前利潤為4200萬鎊，2017至18年度的稅前獲利1.25億鎊，更打破足球會獲利世界紀錄；作為球會擁有者的美國富商約翰亨利（John W. Henry），估計亦擁有約21.2億鎊資產。

紅軍在財力相對雄厚的情況下，仍利用公帑出糧，即惹來各界猛烈抨擊。

目睹舊東家舉動，加歷查亦難免失望。（Getty Images）

當中最受注目的，是曾長年在利物浦擔任副隊長、畢生只效力紅軍的加歷查，現任球評家的他在twitter猛轟母會：「高普在疫情之初已展現出他的同理心、球員們也積極地參與減薪進程。然後利物浦卻這樣自拆招牌，這是很差的一步」。

作為阿仙奴球迷的英國名嘴名雅斯摩根（Piers Morgan）更是罵得毫不留情，直指利物浦此舉是「恥辱」：「恥辱啊！利物浦，你的老闆是美國的億萬富豪，你不應該這樣利用英國納稅人的錢！難道高普也同意這樣做嗎？」

名宿、名嘴和球迷炮轟利物浦：