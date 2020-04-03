【英超】利物浦隊長秘密籌組抗疫基金　堅持低調全因一個原因

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）指英超球星在疫情期間應減薪，本無不妥，但英國本身抗疫政策屢屢惹來批評下，夏國賢的言論亦備受球圈人士抨擊。 縱使未有如西班牙、德國等地的球星般高調減薪，英超球員亦開始為抗疫出力，其中利物浦隊長軒達臣及曼聯全軍的善舉，更深獲讚譽。

疫情期間，多支英超球會包括熱刺、般尼茅夫、諾域治、紐卡素等，雖繼續支付球員的鉅額薪金，卻要求清潔工、餐飲部員工等非競技相關職位「8折出糧」，更以公帑支薪，惹來抨擊；早前英國衛生大臣夏國賢亦批評，收入豐厚的英超球星應「作出行動」，包括自願減薪，助球會共渡時艱。



言論本無不妥，西班牙、德國等地的球員亦自願減薪、甚至暫時停止「出糧」，讓球會可照常支付其他職員的薪金。不過，名宿連尼加（Gary Lineker）、加利尼維利（Gary Neville）等都先後反擊夏國賢的言論，其中連尼加認為，球員們需要時間去與球會商討、及接受減薪方案。



事實證明，英超眾星絕非只懂在豪宅內白白出糧的無心人。

佐敦軒達臣今周原來忙於為英超抗疫基金張羅。（Getty Images）

英國《泰晤士報》報道，利物浦隊長佐敦軒達臣在家隔離期間，並非毫無建樹，這位形象一向正面的英格蘭國腳早在夏國賢開口批擊球員前，已秘密地著手進行一項重要計劃－－籌組「英超抗疫基金」，為英國醫療系統的重要一環－－國民保健計劃（NHS）籌款。



報道指，軒達臣一直忙於與其餘19隊的隊長聯絡，查詢友會球員的捐款意向，獲得的反應「全屬正面」，全因各會球員都決心要捐助前線抗疫工作，消息指，20位隊長今日（3日）進行了一次視像會議，預料可為基金籌得「數以百萬計」英鎊。在軒達臣策劃之下，他們已聯絡到可以開設基金的銀行，目前眾球星正在尋找方法，確保捐出的金錢可全數用作支援抗疫工作。



儘管消息傳出後，軒達臣即獲各方讚譽，但《利物浦回聲報》指，一向務實低調的軒達臣「完全不想被視為籌組抗疫基金的功臣」，全因他「只想大家用心幫助前線的醫療人員」。

一同對抗疫情的英超隊長們：

+ 15 + 14 + 13

除了軒達臣牽頭的抗疫基金，曼聯球星們亦身先士卒，為降薪踏出一步。英國《每日郵報》報道，「紅魔鬼」主席活華特與隊長哈利馬古尼商討後，一眾球星都「非常願意」暫時減薪3成，為期一個月，而削減的薪金會捐助予醫院及健康中心，助這些機構對抗疫情。



或許如連尼加所言，大眾在批評球星未為疫情行動前，應該「更有耐心」。