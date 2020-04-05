【東京奧運】美女劍手捱苦21年仍無資助　奧運延期被逼眾籌訓練費

「你的樣子如何，你的日子也必如何」；人們總認為擁有漂亮外表的女生，路似乎走得特別順。 里約奧運女子佩劍團體賽銅牌得主、美國美女劍擊手艾莎米特（Monica Aksamit）的劍擊生涯，卻從沒有因漂亮臉蛋而得心應手；東京奧運延期一年後，她更要在募資平台募款籌集訓練費用。

在現今「恃美行兇」的世代中，外表出眾確實能贏在起跑線。然而，在公平競爭的體育層面，付出的努力與獎牌數量成正比，外表得到無盡讚美的女生也只能靠實力應戰。30歲的艾莎米特擁有波蘭血統，模特兒的「仙氣」臉孔、1.83米的修長身材也讓她成品牌廣告寵兒。還美女一個公道，美，也是要面對財困的現實。

30歲的艾莎米特在2016年里約奧運女子佩劍團體賽奪銅，卻沒有為她帶來更多訓練資源和經費。（Instagram）

艾莎米特的甜美笑容與修長美腿，按圖即睇

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美國奧委欠經費支持 募資平台募款征奧

追尋奧運夢是非常「燒錢」的事，艾莎米特指每年的出國比賽費用等至少要兩萬美元以上，美國卻有別於歐洲國家，不會資助運動員的訓練和出國費用，令她不得不尋找兼職工作，有機會就會去當擊劍裁判或是模特兒。奧運延期一年、再加上疫情，意味她要繼續為未來一年的訓練費用擔憂，本來財政已相當緊絀的她早於去年9月，已開始在募資平台GoFundMe上募款，「這真的很難，你不得不拉下臉來向陌生人求助，特別是當你發現銀行戶口只剩150美元。」

里約奧運女子佩劍團體銅牌、2019年泛美運動會團體金牌，卻沒有為她「變」出更多關注與資源，裝備贊助商提供劍擊器材，沒有直接的贊助經費可取，固定收入就只有美國奧委會每個月的300美元津貼。這讓她很沮喪，甚至有經理人公司直接對她說，「這國家有121面奧運獎牌，為何大家要關心你？」

艾莎米特與隊友是團體賽獎牌常客，個人賽卻未在世界賽上摘下金牌。（GettyImages）

父母離異缺錢訓練 教練愛才免費裁培

艾莎米特也不是容易被現實擊退的女生，事實上，她的人生本就荊棘滿途。



出生於美國新澤西州馬特萬（Matawan）的她在9歲開始接觸劍擊，不久後父母離異，媽媽要獨力撫養她，艾莎米特回憶道：「她多次去找教練，說因為經濟問題想我暫停訓練，但教練總會說『你的孩子很有才華，一定要繼續練下去』」於是媽媽咬牙硬撐，而教練也因愛才而經常讓艾莎米特免費上課。

12歲那年，艾莎米特向爸爸要求買一個20美元的劍擊面罩，爸爸的回應是：「這對你來說太奢侈，即使有好的面罩，也不一定能打出名堂」，她聽到後一肚子氣，不甘心化成她發奮向上的動力，因為她暗下決心要向爸爸證明自己會達到最高水平。

外表漂亮加上完美身形，讓她能兼職模特兒賺取訓練費用。（Instgram）

雖然劍擊是室內運動，艾莎米特也非常喜愛陽光。（Instagram）

「為何運動品牌卻不用女運動員做模特兒」

實現了自14歲便定下的奧運夢想，在里約奧運摘下女團銅牌後，算是非主流項目的這名劍擊手未有一戰成名，畢竟，美國的奧運獎牌真的太多了。雖然在馬等萬算是稍有名氣，但仍未能為她帶來更多關注：「我只是在超級市場被認出一次來，在美國，實在是太多星級運動員了，我們劍擊並不突出。」

作為新生代女性的艾莎米特甚至覺得大多數運動品牌均不重用女運動員：「我在經過運動商店時看到歌手Cardi B或Bella Hadid的廣告時，都會質疑為何不能用職業女運動員來作模特兒。為什麼要用模特兒呢？明明男運動員常常在廣告硬照上出現，女運動員卻沒有被重視。」

她坦言向陌生人募款是有點難堪，可是她不想放棄奧運夢：「如果我沒有信心贏得金牌，也不會這麼堅持。」（Instagram）

艾莎米特雖擁有漂亮臉蛋，一路走來卻是以實力說話。（GettyImages）

半年內籌21萬 劍指奧運金牌

大概就是這樣，剛強的她才更想為女運動員身分征服大眾。東京奧運，是30歲的她不能錯過的黃金機會。幸運的是，艾莎米特在半年內已募得3,1000美元（約21萬港元）資金，「世界各地的人，把得來不易的錢捐給我，讓我去實現夢想。為了這事我哭了好幾次，每當我陷入掙扎時，想起大家的幫助，就有堅持下去的動力。」不因為劍擊的冷門而退卻，也不因為經濟困難而放棄，都已擁有一面奧運獎牌，為何這麼辛苦還不願放棄？「我是美國隊中第5高的最佳劍擊手，如果我沒有信心贏得金牌，也不會這麼堅持。」她自信滿滿道。

手腕上的五環刺青，提醒着她競爭者每天都在進步，她要一樣努力才行。她也以實力向世俗傲氣地說明了「長得漂亮是優勢，活得漂亮是本事」。