東京奧運延期　對美國男籃利多於弊　「復仇者聯盟」就此誕生？

東京奧運受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球影響，日前國際奧委會宣布賽事推遲至2021年舉行。當消息一出，不少運動員都有不同的聲音，但對美國男籃，這隊「復仇者」來說想必是一個好消息。

早在今年2月，美國男籃公布了東京奧運的44人名單，其中包括29名有過奧運或世界盃經驗的球員，原定12人的球員名單將在6月NBA季後賽結束前宣布，但如今NBA停賽、東奧延期，最終名單亦將順延一年揭盅。

Kyrie Irving和Klay Thompson有望在接下來的時間傷癒入隊。（Getty Images）

對於生涯接近尾聲的老將來說，奧運延期必然是考驗自己的能耐，加上面臨種種變數，年齡和傷患亦是出戰奧運與否的考慮因素。不過如細看44人的名單，延期一年也許對美國隊中一些星級球員恰到好處。杜蘭特（Kevin Durant）、艾榮（Kyrie Irving）、K.湯臣（Klay Thompson），眾人亦有大傷在身，而KD更確診「武漢肺炎」，如東京奧運預期進行，這三名球員定未能隨隊出征。另外即使史提芬居里（Stephen Curry）已經重返球場，實際上仍未回到100%的狀態，現在擁有差不多一年的時間休養及康復，對於美國男籃來說就是補強契機。

加上美國籃球協會主席高蘭捷奴（Jerry Colangelo）也承諾美國男籃總教練普波域治（Gregg Popovich）將會繼續帶領球隊征戰東奧，大概是想在奧連帶著「復仇者聯盟」進行大反擊。

2004年雅典奧運會曾經屈居季軍。（Getty Images）

普波域治（Gregg Popovich）將會繼續帶領球隊征戰東奧。（Getty Images）

「復仇者」的大任務

說起美國隊，除了「夢幻隊」，在19屆的奧運籃球中拿下16屆的金牌，近三屆的「復仇隊」重奪「世界一哥」的榮譽。最近期2019年世界盃第7名止步，挑戰史無前例的世界盃三連霸不果，終結這些年所累積的58連勝紀錄。由於去年的世界盃徵召球員受挫，球星們因為要備戰新球季而選擇不打，落後歷年最差成績的地步，今次奧連被視為他們的「救贖之旅」。

來年勒邦占士已經36歲，未知會否繼續為美國隊披甲。（Getty Images）

高比拜仁眼中的美國男籃

「我們現在面對的，已經不是『世界各國該如何追趕美國』的問題，而是『世界各國已經趕上美國』的事實了，」高比拜仁（Kobe Bryant）曾在去年9月，在美國隊敗陣後說過，他當時已經認為這個事實已經不是一、兩天的事。得過兩面奧運金牌的高比，坦然的表示不是陣容夠不夠強的問題，即使是2008年北京奧運的「救贖夢幻隊」也與西班牙第四節打到你死我活：「春風得意的日子不會再有，傳說一般的92年巴塞隆納夢幻隊，也早就不在了 ，那些都已經過去了，我們面對的對手和戰況，只會一天比一天棘手。」所以說2021年大家都會期待著美國男籃的表現，如何帶美國隊重奪失去的美譽。

Kobe在去年美國男籃敗陣時曾說過，國家隊的路將會很難行，因為夢幻時代已經過去。（Getty Images）

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美國男籃2021東京奧運44人名單