【東京奧運】泰國馬來西亞舉重隊遭重判禁賽　奧運冠軍也難逃厄運

東京奧運雖然推遲一年，國際舉重總會（IWF）獨立專家小組今日宣布，由於泰國、馬來西亞舉重隊多次違反禁藥相關規定，將分別被禁賽3年及1年，且無論東京奧運何時舉行，禁賽令都會覆蓋東奧賽期。若上訴不成功，兩國舉重隊將肯定無法出戰東京奧運。

在新冠肺炎疫情影響下，原定於今年7月24日上演的東京奧運將推遲一年，延期至明年7月23日展開。儘管如此，亦不代表禁賽1年的馬來西亞可出戰奧運，皆因負則調查的獨立專家小組指出，無論東京奧運改期至何時，馬、泰兩國舉重隊都不能參賽。



若上訴失敗，戰績輝煌的「常勝軍」泰國可說是損失慘重，里約奧運女子48公斤金牌塔納桑（Sopita Tanasan）、女子58公斤金牌蘇拉特（Sukanya Srisurat）等名將均會無緣東奧，未來3年內更無法出戰國際大賽。

泰國舉重隊是獎牌大戶，現年25歲的Sopita Tanasan在上屆里約奧運女子48公斤摘金。（GettyImages）

泰國前科累累 世錦賽多達9名選手服禁藥

泰國是舉重運動中服用禁藥案底最「花」的國家，該國在2011年就爆出7名女選手藥檢呈陽性的醜聞。2018年舉重世錦賽，泰國多達9名選手、包括兩名奧運冠軍的興奮劑檢測呈現陽性反應，本已退出包括連東京奧運在內的國際賽事。由於泰國前科累累，泰國業餘舉重協會也遭罰款20萬美元。至於馬來西亞則是1年內共3名選手被驗出使用禁藥，也被停權禁賽1年。

泰國舉重隊是禁藥「重犯」，是歷來最多次犯禁的舉重國家隊。（GettyImages）

舉重界的禁藥風波並不罕見，中華台北隊同樣在2019年爆發了舉重選手涉用禁藥的醜聞，許淑淨、陳士杰兩位選手都捲入禁藥風波，而前一年決定退休的許淑淨，更盛傳是因為禁藥事件影響或決定淡出體壇。舉重這一項目無疑是禁藥的重災區，除了在東京奧運時已縮減到64個參賽名額，一個男子組量級也被取消。

2000年悉尼奧運銅牌得主、現為舉重教練及賽評的Cheryl Haworth就曾在年初表達了沉痛的訴求，「這種只關注舉重數字的想法讓我不滿，大家好像開始習慣『用藥』這件事，我覺得我有必要出來大聲疾呼不作弊的選手更值得推崇。如果你服禁藥的話，舉重將會失去大部分的挑戰性，所以我總是會告訴我的選手們，誰是用藥者和誰不是。」

58公斤舉重里奧金牌、兩屆世界冠軍的泰國女將Sukanya Srisurat，曾在2011年因服用禁藥而被禁停賽兩年，她也在2018年世錦賽的涉用禁藥名單上。（GettyImages）

從「2020」變「2021」的東京奧運（按圖放大）：