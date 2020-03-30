新冠肺炎．孫楊禁賽8年｜瑞士實施緊急狀態法　孫楊上訴期限順延

自武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，瑞士本月20日實施緊急狀態法，聯邦最高法院原定於3月25日後的所有上訴案件，都將重新規劃日期執行，於是孫楊遭國際體育仲裁法庭（CAS）裁決禁賽8年的案件上訴期也因此順延。

孫楊去年11月出席國際體育仲裁法庭的聽證會。（路透社）

2月28日，國際體育仲裁法庭對孫楊血檢案進行宣判，孫楊被判禁賽8年。根據規定，如對該機構的裁決存在異議或質疑，應向瑞士聯邦最高院提請上訴，而根據瑞士聯邦最高法院規定，孫楊可以在30天內進行上訴，孫楊方也曾第一時間明確表示要上訴，不過1個月以來，孫楊並無上訴動作。

就上訴事宜，孫楊代理律師張起淮只回應「保密」2字，暫時不想跟外界公開任何資訊。而孫楊本人的微博從3月2日起一直沒有更新，此後一直沒有對事件再發聲。據悉，孫楊收到判決結果後就立即結束了訓練離開了游泳館，此後也沒有再傳出他堅持訓練的消息，之前與此案相關的資訊則是他的澳洲外教丹尼斯表示，自己已經與中國游泳協會解約，他個人也不支持孫楊上訴。

世界反禁藥組織總幹事尼格利歡迎裁決。（Getty Images）

另據內媒引述行內人士稱，孫楊案結果出來之後，體育圈內人極少談論此事，也不清楚孫楊的近況，反而是因為東京奧運會的延期對游泳項目影響很大，現在大家都在努力度過最困難的時期。

有專業人士指出，按照相關規定，上訴期應從當事人或其代理律師收到判決書原件的日期為起算日，那麼即便沒有緊急狀態，孫楊案的上訴期也應該還沒有結束，而以目前疫情在歐洲發展的態勢看，他們認為孫楊案的上訴期可能會被延後到4月底或5月。

同時有消息稱，世界反興奮劑機構（WADA）將會在2021年開始實行最新版的WADA規則，而新規中允許運動員向國際泳聯申請減少對他實施的禁賽期限，理論上孫楊在明年還可以申請縮短禁賽期，恰好東京奧運會延期，對孫楊來說多了一份希望。

（綜合報道）