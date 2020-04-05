【英超】英格蘭國腳涉違隔離令召妓狂歡　遭11年女友狠撇仍無長進

曼城後衛基爾獲加（Kyle Walker）上周透過訪問呼籲球迷遵守檢疫措施，安守家中，未料卻遭傳媒發現，他在訪問前的凌晨才跟兩名應召女郎在大宅狂歡，大玩「一王雙后」的性愛遊戲。

獲加懶理隔離 召妓大玩「一王雙后」

英國多間傳媒今日報道，基爾獲加上周三（3月29日）透過訪問呼籲人們「留在家中、協助醫護抗疫」前同一天凌晨，才邀請了兩名應召女郎到其大宅狂歡，其中一名21歲女學生Louise McNamara事後更向傳媒講述當晚情況。



Louise自稱為一間「仲介公司」工作，周二（3月28日）該公司致電稱一名「高知名度客人希望尋找一位有水準的女孩」，她遂與另一名24歲的巴西籍應召女郎搭的士到獲加的大宅，由晚上10點半逗留到翌日凌晨約2時才離開，獲加向兩人支付2200英鎊。

Louise稱獲加一開始僅稱自己為「Kai」，未有披露身份，自己亦不知道他是球星，但與她同行的巴西女郎認出獲加是知名球星，Louise遂拍下獲加的照片，最終更向傳媒爆料，成為獲加的「罪證」。

基爾獲加召妓開派對，涉違反隔離安排。（Getty Images）

儘管獲加是其恩客，但Louise仍忍不住狠批基爾獲加行為不檢：「他應該要更守規矩的，他一方面邀請陌生人到家中做愛，但到第二天立刻又教育人們要注意安全。他真的是個偽君子，也危及所有人安全！」



獲加最終在周六（4日）發聲明公開道歉：「我希望為過去一周我作出的某些選擇而道歉，作為職業足球員，我有責任成為公眾的典範，我也想向我的家人、朋友、球會、球迷和公眾道歉」。曼城方面則表示，會在未來幾周內展開紀律行動，預計獲加會因而受罰。

除了訪問，基爾獲加上周末亦曾透過IG拍片呼籲球迷遵守隔離措施：

事實上，基爾獲加已不是首次捲入桃色醜聞，他去年底與拍拖11年的女友Annie Kilner分開後，未幾又傳出是令模特兒Lauryn Goodman懷孕的經手人，Annie Kilner其後狠批獲加：「以他跟其他女人的往績而言，我相信這絕對有可能」。



Annie Kilner與獲加識於微時，但多次遭男友背叛後終令11年的感情毀於一旦，有指獲加為此「跌落谷底」。



Annie Kilner曾與基爾獲加拍拖多年：