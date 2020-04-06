【港超聯】足總取消明日會議　富力書面表態　李志堅：料可達共識

新冠肺炎疫情在港仍未受控，目前港超聯已無限期押後，香港足球總會原定周二（7日）跟港超球會召開會議商討後續安排，惟最終取消。 據悉足總改以書面形式向球會收集意見，早前未有出席球會間閉門會議的富力R&F終於表態。而東方龍獅總監李志堅相信，聯賽押後至9月份的方案，料可獲得各球會共識。

受新冠肺炎疫情影響，足總上周六（4日）宣布港超押後至另行通知。部分港超球會上周四（2日）已召開閉門緊急會議，會後8間球會贊成腰斬今個球季，並延至明年1月進行餘下3場盃賽決賽，以及由前5位球隊踢單循環賽事決出聯賽冠軍，同時希望下季賽事可提早銜接亞洲足協季度，即明年2月中旬開鑼，至11月底完季。

球會早前已去信足總表達有關意見，足總原定明日召開港超聯會議商討，惟據了解該會議將取消，並改以問卷形式向球會收集意見。足總將在收集各方意見、諮詢醫藥委員會後，再作出最終決定。

疫情下的港超賽事：（按圖放大）

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東方傾向延順至9月方案 李志堅：相信可達共識

東方龍獅雖有派代表出席緊急閉門會議，但據悉事後東方向其他球會發訊息，指球會經內部商討後，更傾向支持會上曾討論的另一方案——將本季餘下聯賽及盃賽順延至9月重開。倘若8月疫情未見緩和，才正式取消本季賽事。惟3場盃賽決賽延至明年初舉行，及以銜接亞洲足協季度等的取態則不變。

東方主帥李志堅指若疫情受控，希望本地波能盡快恢復正常，減少對業界的影響。（資料圖片）

東方在訊息中提及，此舉目的是平衡本地球圈各持份者利益，且避免港超在非必要的情況下停擺太長時間，以致球迷及贊助商熱情退卻，令本地足球陷入「冰河時期」。球會總監兼主教練李志堅接受查詢時指，在疫情受控的前提下，首要目標是延續球季，令本地賽事恢復正常，否則將對業界有重大影響。

他深信此方案可取得球會共識，「這是個相對明顯的方向，相信大家都不希望拖延太久。當大家已行到目前這一步，希望決斷一點，不要再製造任何風險。」李志堅補充，希望足總可盡快落實任何一個方案，減少球員的折磨之餘，也讓球會可處理職球員合約等問題。

富力（白衫）目前在排聯賽榜首，若以首循環成績作結，將獲港超聯冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

富力：反對即時腰斬

另一間港超球會富力R&F，早前提出以首循環聯賽排名作最後結果，並由聯賽冠軍及足總盃盟主取得來屆亞洲賽參賽資格。球會上周未有出席閉門會議，並沒有聯署去信足總，富力港超專員許世競今日回應時指，大致同意東方提及餘下聯賽及盃賽順延至9月的立場，「不贊成現時立即腰斬聯賽。」

許世競又指富力已用書面方式，向足總表達對聯賽應如何繼續進行的立場。他強調在香港政府的「限聚令」下，不鼓勵太多人聚集開會，因此稱若派代表出席上周的閉門會議、跟其他球會聚集商議，「確實不方便」。

另外，同樣未獲邀請派代表出席閉門會議的愉園，總監潘文迪目前指仍跟管理層討論，暫未有任何清晰立場。而未有聯署去信足總的理文則稱，「我們認同順延至9月，其他稍後再討論。」

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批知名教練及球員均受感染：