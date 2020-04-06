【F1】法拉利陸克萊贏虛擬GP　諾里斯遊戲出事慘遭退賽

新冠肺炎肆虐全球，F1於現實世界處於停擺狀態，只能於遊戲世界續戰。 連續數星期的網上激戰今周繼續，更有法拉利「型男」車手陸克萊參戰，這名摩納哥車手更在地標戰就勝出。 至於不時爆出笑料的麥拿侖車手諾里斯，今周就繼續「出事」，今次更慘到只能做觀眾。

今次「F1虛擬格蘭披治（F1 Virtual Grand Prix）」有多名現役車手參賽，除了陸克萊及諾里斯外，還有紅牛的艾邦、威廉士的羅素和「最強新人」拿迪菲及愛快的基奧雲拿斯。一眾現役F1車手外，陸克萊胞弟艾托、2009年F1世界冠軍畢頓、木球球星史篤斯以及其他職業車手與Pro Gamers都有參戰。

型男陸克萊（按圖放大）

陸克萊今次亦有參加遊戲比賽。（Instagram @charles_leclerc）

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今次比賽於Steam上演，以《F1 2019》的澳洲站作戰場，丹麥18歲車手龍格（Christian Lungaard）奪得排頭位資格，但因為犯規被罰後5個位，讓本來排位第2的陸克萊可以排頭位出發。雖然龍格在29圈比賽力追，但最終仍是未能追上陸克萊，只能屈居亞軍。

陸克萊勝出後高興地「晒命」。（Instagram @charles_leclerc）

陸克萊領先一眾車手贏得澳洲站冠軍。（網上圖片）

因為遊戲消除了賽車之間差距，所以羅素開威廉士亦不用大落後於其他賽車，最終力壓陸克萊胞弟艾托成為季軍。

22歲的陸克萊賽後被問到今日比賽是否很輕鬆，放低平日穿起法拉利隊服跟隨的官腔：「你話輕鬆？今場比賽是難以置信的艱苦呀，我們現在坐的不是真車，沒能感受到真正的G-force，但老實說我集中得不流汗了。」他又笑言之前練習時大吵被女朋友鬧，但今次安安靜靜地在自己身旁工作，鄰居亦應該不會怪責他發出嘈音，「everything is quite nice」。

諾里斯因為遊戲程式出錯無緣參戰。（網上圖片）

諾里斯「中Bug」呼籲重賽

連續數個星期都有出戰的諾里斯，今場又遇上慘劇。本來於排位賽得第9的他，因為遊戲程式出錯，彈出了比賽，更不能重返比賽，只能做觀眾。這名英國車手本來想終止直播，但臨時改變主意做觀眾，更叫其他收看直播的網民到F1直播留言「Restart」（重新開賽），可惜未能如願。

【F1 2020車手一覽】(按圖放大)

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